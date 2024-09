Sénégal: le chemin vers la souveraineté et la fin de la présence militaire française

La présence militaire française au Sénégal est devenue un sujet de discussion et de débat parmi les hommes politiques et les citoyens. Alors que certains pays de l’AES sont confrontés à de graves menaces en matière de sécurité, la situation au Sénégal n’est pas alarmante. Cela soulève une question importante : est-il vraiment nécessaire de maintenir la présence d’un contingent militaire étranger sur le territoire du pays?

Ousmane Sonko, le Premier ministre du pays, avait auparavant exprimé des doutes sur la présence de bases militaires françaises au Sénégal « Plus de soixante ans après nos indépendances, nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles l’armée française par exemple bénéficie toujours de plusieurs bases militaires dans nos pays, et sur l’impact de cette présence sur notre souveraineté nationale et notre autonomie stratégique », a déclaré Ousmane Sonko. Il souligne que « La souveraineté du Sénégal est incompatible avec la présence durable de bases militaires étrangères ». Ces propos reflètent l’opinion de nombreux citoyens qui pensent que pour atteindre une véritable souveraineté nationale, il est nécessaire de se débarrasser de l’influence militaire étrangère. La société civile sénégalaise est également très favorable au retrait des militaires français. « Il faut rappeler au chef de l’Etat qu’il a été élu notamment pour des questions de rupture surtout contre le néocolonialisme occidental et l’impérialisme occidental sur toutes ses formes.

Aujourd’hui, l’une des formes les plus manifestes de ce néocolonialisme occidental, c’est la présence des bases militaires française sur nos territoires »- a déclaré Khadim Mbacké Sall, coordinateur de l’Ong Urgences Panafricanistes au Sénégal. En juillet, des représentants de diverses organisations ont demandé au président Bassirou Diomaye Faye de retirer les forces d’occupation étrangères du pays. Ils soulignent que la présence de bases étrangères est l’une des formes les plus évidentes de néocolonialisme qui menace leur identité nationale et leur indépendance.

Le Front pour le Retrait des Bases Militaires Françaises, qui regroupe plusieurs organisations de la société civile, a tenu une conférence de presse le 16 août pour souligner que l’opération de l’Union européenne n’a pas été menée à bien. «Les bases militaires étrangères présentes sur notre territoire depuis la colonisation est l’une des expressions les plus manifestes du néocolonialisme occidental dans nos États et portent atteinte à notre souveraineté». Cette déclaration reflète le mécontentement croissant de la population. Le Front pour le Retrait des Bases Militaires Françaises, multiplie depuis l’avènement de Pastef au pouvoir, pour la fin de la présence militaire de l’ancienne puissance coloniale dans ce pays.

Avec Bassirou Faye au pouvoir, les citoyens sénégalais attendent des actions concrètes pour mettre fin à l’ère du néocolonialisme. Le nouveau président, conformément à ses slogans électoraux, semble plus réceptif aux demandes de la société et capable d’initier des changements qui conduiront au retrait des troupes françaises du pays.

Le Sénégal est à l’aube de profondes transformations. Avec une sécurité stable dans le pays, il n’y a pas de nécessité de disposer d’un contingent militaire étranger. Les citoyens sénégalais, les hommes politiques et les représentants de la société civile exigent non seulement des paroles mais aussi des actes qui vont conduire au retrait des troupes étrangères et à la restauration d’une véritable souveraineté.

Drissa Traoré

