Tes ancêtres ne l’ont pas fait et tu ne le feras pas

Dans le contexte de crise que connait le Mali, les conflits intercommunautaires et interethniques s’exacerbent venant s’ajouter aux tensions entre agriculteurs et éleveurs dans un contexte de pression sur les ressources naturelles et de changement climatique et à d’autres formes de conflits qu’on rencontre régulièrement dans les communautés.

Les conflits liés à l’utilisation des ressources naturelles sont courants. Le dernier exemple est un conflit entre un agriculteur et un pêcheur qui était venu installer ses filets dans le champ du premier. S’en est suivi une discussion houleuse et l’agriculteur a tué le pêcheur et caché son corps dans les rizières. Cette affaire dépasse désormais notre compétence mais ceci vous permet de comprendre à quel point il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de prévention et de gestion des conflits. Il y va de la stabilité de notre communauté.

Des questions d’héritages et des conflits de couples, les membres du laboratoire sont sollicités pour apaiser les tensions nous expliquent Issa Sana, chef des chasseurs, membre du laboratoire de paix de Macina.

Sur financement du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix (PBF) mis en place par le PNUD en partenariat avec le Centre National de Promotion du Volontariat (CNPV), les «Laboratoire de paix» ont été mis en place et sont constitués d’hommes, de femmes, (chasseurs, griots, enseignants, chefs de village, imams…) choisis par les populations sur la base de critères de crédibilité, et d’impartialité entre autres.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Projet Renforcement de la Résilience Sécuritaire et de la Prévention des Conflits Intra et Intercommunautaires pour la Cohésion Sociale et la Paix dans les Régions de Mopti (Cercle de Ténenkou) et Ségou (Cercle de Macina).

” La cause du conflit n’est pas toujours la 1 ère chose qu’on te dit. Il faut souvent creuser pour trouver .

Pour être membre du laboratoire il faut avoir une peau de crocodile, c’est à dire être endurant, la résolution d’un conflit n’est pas toujours aisée . Tes ancêtres ne l’ont pas fait et tu ne le feras pas, rappelons-nous pour apaiser une personne dans les situations les plus tendues. ”

Ouedraogo Oumou Coulibaly, enseignante est aussi membre d’un laboratoire, celui de Koukry.

Les laboratoires sont une maison du savoir, tu y viens avec une connaissance et tu en acquiers une autre. Chaque membre a sa stratégie en terme de résolution de conflit. Les laboratoires ont favorisé l’inclusion des femmes et des jeunes qui présentent traditionnellement pas toujours associés à la gestion des conflits. Et les laboratoires peuvent travailler ensemble dans la résolution des conflits.

21 laboratoires de la paix ont été mis en place à Macina et Ténenkou. Les laboratoires ont entre autres réussi à négocier auprès des groupes armés des couloirs de passage pour que les communautés puissent accéder aux services de santé. Grâce à leurs interventions, les tensions communautaires ont diminué et la situation dans la zone de Ténenkou et Macina s’est relativement stabilisée.

Nous sommes au pays de la charte du Mandé, rappelez-vous, Les conflits gérés par les laboratoires jusqu’ici réglés pour de bon et ne reviennent plus conclut fièrement Issa Sana.

Source : PNUD

Commentaires via Facebook :