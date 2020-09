Transition politique du Mali: Ce que propose Adame Ba Konaré

Dans une lettre adressée aux nouvelles autorités, Adame Ba Konaré, écrivain et historienne, a encore frappé fort les esprits. Elle est vraiment présente sur la scène politique à travers ses différentes publications et n’hésite pas à s’adresser directement à un chef de l’État en fonction pour porter la contradiction ou pour mettre la puce à l’oreille ou même pour dénoncer une situation

Dans sa lettre au Comité national pour le salut du peuple (CNSP), l’historienne fait un rappel des faits pour essayer de montrer la voie à suivre. Elle consacre plusieurs paragraphes au soulèvement populaire porté par le M5-RFP et qui a favorisé la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta, le 18 août dernier. L’ex-Première dame ne tarit pas d’éloges sur l’autorité morale de ce mouvement populaire qui, selon elle, s’est comporté en vrai meneur d’hommes. «L’action de l’imam Dicko a été une agitation de fond, une déferlante gromelante et menaçante, hurlante et agissante, qui a agrégé les frustrations populaires.

Dans ses diatribes roboratives, Mahmoud Dicko est dans la mobilité phraséologique et physique, soufflant le chaud et le froid, avançant et reculant, s’engageant et se rétractant. Il cogne, se replie, lime son discours avant de rebondir derechef en anathèmes. Il dit et se dédit, entre et sort, part et revient, revient et repart, tantôt caustique, tantôt émoussé, mais toujours, en appelant à la sagesse, au calme, à la non-violence, à ne pas mettre à feu le Mali, à rentrer à la maison sans faire de casses…», apprécie-t-elle.

Le pouvoir étant désormais entre les mains du CNSP, Adame Ba Konaré avoue que la première visite que le colonel Assimi et ses compagnons ont réservée au général Moussa Traoré a «congelé» son sang. «GMT avait étonnamment un visage et un regard de félin. Me redressant de mon siège, je me suis demandée si c’était un nouveau syndicat qui surgissait : le syndicat des frères, pères et grands-pères d’armes, ou si c’était la même logique de réhabilitation de Moussa Traoré, «ce grand républicain» qui se poursuivait», dit l’auteur de la lettre tout ouvrant une brèche, celle de la mort suspecte du père de l’indépendance, Modibo Keïta, renversé par le même GMT en 1968.

