6ème édition de la Nuit du Kéwalé 2020 : L’ambassadeur des Pays-Bas au Mali, Marchel Gerrmann, remporte le prix Alpha Oumar Konaré

Désigné le diplomate le plus influent résident au Mali par Kéwalé people Magazine lors de la 6ème édition de la Nuit du Kéwalé 2020, l’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, Marchel Gerrmann, a reçu à Bamako, le vendredi 23 avril 2021, son prix dénommé le prix Alpha Oumar Konaré (Ancien président de la République du Mali et ancien président de la commission de l’Union Africaine). Très réjoui d’avoir reçu ce prix des mains du directeur général de Kéwalé people Magazine, Cheick Abass, le diplomate néerlandais, Marchel Gerrmann, a remercié Kéwalé people Magazine pour cette initiative.

Au cours de cette cérémonie de remise de prix à Bamako, le directeur général de Kéwalé people Magazine, Chieck Abass, a fait savoir que depuis 6 ans, Kéwalé people Magazine récompense les personnalités politiques et des personnalités de tout bord. Cette année, dit-il, la structure a décidé de mettre en place un nouveau prix dénommé prix Alpha Oumar Konaré (le diplomate le plus influent résident au Mali). Selon lui, l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas, avec à sa tête, l’ambassadeur Marchel Gerrmann, est l’organisation qui a beaucoup œuvré pour les Maliens. «Kéwalé people Magazine choisit les 10 organisations diplomatiques qui ont plus d’influence au Mali et les soumet au vote de 15 journaux sur place au Mali qui ont fait le choix de l’Ambassade des Pays-Bas. Ce n’est pas la personne de l’ambassadeur qui est primé, mais c’est l’œuvre de l’ambassadeur qui est primé. Certains diront que c’est un nouvel ambassadeur, mais les Pays-Bas ne sont pas nouveaux au Mali», a précisé le directeur général de Kéwalé people Magazine, Cheick Abass. L’ambassadeur des Pays-Bas au Mali, Marchel Gerrmann, a remercié Kéwalé people Magazine pour lui avoir décerné ce prix. Avant d’ajouter que c’est un prix important et honorable. « Nous sommes très fiers d’être associés aux jeunes du Mali qui sont l’avenir du pays. En tant que représentant des Pays-Bas au Mali, nous essayons de renforcer le contrat social entre les citoyens maliens et le gouvernement et contribuer à un Mali plus stable et prospère. Ce n’est pas un prix pour l’ambassadeur, mais c’est un prix pour l’équipe de l’ambassade des Pays-Bas. C’est vraiment une performance de l’équipe néerlandaise », a conclu le diplomate néerlandais au Mali.

Aguibou Sogodogo

