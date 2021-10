La promotion 2014-2017 de la Faculté de Droit Public porte désormais le nom de Feu le Général Amadou Toumani Touré, ancien président de la République du Mali et un homme de consensus. La cérémonie de baptême de cette promotion s’est déroulée le samedi 2 octobre dernier, à l’Hôtel Radisson Blu (ex Sheraton). Au cours de la cérémonie, le frère aîné de Mme Touré Lobbo Traoré a invité les récipiendaires à plus d’engagement dans leur vie professionnelle.

Cette cérémonie de baptême de la promotion de Feu le Général Amadou Toumani Touré à la Faculté de Droit Public était présidée par Pr Amadou Kéita, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, en présence de Modibo Sidibé, ancien Premier ministre ; Seydou Cissouma, ancien directeur de cabinet d’ATT ; Amadou Haïdara, président de la promotion ; Cheick Hamalla Touré, doyen de la Faculté de Droit Public ; Amadou Ba Aly Traoré, frère aîné et représentant de la famille Touré ; Ibrahima Féfé Koné, ancien gouverneur du district de Bamako, ainsi que plusieurs anciens ministres et amis du président ATT.

La Faculté de Droit Public vient de mettre sur le marché de l’emploi 350 diplômés de la promotion 2014-2017. Une promotion qui porte désormais le nom de Feu le Général Amadou Toumani Touré, ancien président de la République du Mali.

Dans son intervention, le président de la promotion a expliqué les raisons du choix de Feu le Général ATT : “Nous pensons avoir eu une occasion de le lui signifier au cours d’une longue et riche rencontre avec lui. Ce qu’on ne savait pas, c’est que c’était sa cérémonie qu’il célébrait avec nous en réalité. Ce fut un jour où il nous a prodigué beaucoup de conseils. Mais comme on le dit, ‘L’homme propose, Dieu dispose’, le Tout-Puissant n’a pas voulu qu’il soit avec nous, aujourd’hui. Mais nous restons convaincus que même s’il n’est pas là physiquement avec nous, il est là puisqu’il y a toute une génération qui se reconnaît en lui, en ses principes, en ses idéaux et en ses valeurs. Il n’a pas oublié ses enfants et ses enfants ne l’oublieront jamais”, a-t-il laissé entendre, avant de remercier l’ensemble des professeurs et membres de l’administration de la Faculté de Droit Public pour leur encouragement et leur conseil.

Pour sa part, le représentant du parrain a indiqué que trois mois après la belle cérémonie à Koulikoro pour le baptême de la 43ème promotion de l’Emia au nom du Feu le Général Amadou Toumani Touré, la famille Touré est à nouveau honorée de voir plus de 300 jeunes diplômés en droit public grossir le rang des promotions ATT.

“C’est une fierté que la famille du Général d’Armée ATT a pris connaissance de la décision des étudiants de porter leur choix sur la personne du Président ATT comme parrain, et que les responsables de la faculté ont entérinée. Je tiens à magnifier l’initiative des étudiants. Aussi, soyez-en tous remerciés pour cette marque d’estime et de confiance. La famille d’ATT considère comme un privilège l’honneur qui lui est ainsi fait. Chers filleuls, permettez-moi de vous dire qu’il y a, dans la vie de chacun de nous, des moments qui restent à jamais gravés dans nos mémoires.

Ce jour du 2 octobre 2021 sera la vie de chacun de nous, des jours qui revêtent une double raison. D’abord, parce que vous allez recevoir le diplôme sanctionnant la fin d’une formation qui a été à la fois riche, dense et nécessitant un travail assidu, un sens de discipline rigoureux et beaucoup de sacrifices. Ensuite, parce que cette journée marque le début de votre carrière professionnelle où vous serez désormais autrement considérés par votre entourage”, a-t-il précisé.

Il a également invité les récipiendaires à avoir de l’ambition dans leur vie professionnelle. “Retenez également que pour réussir, il faut l’engagement. En effet, vos projets, qu’ils soient personnels ou professionnels, ne transformeront votre vie ou votre secteur d’activité, que si vous vous y engagiez personnellement, que si vous y injectiez toute votre énergie et que si vous y défendiez vos convictions”, dit-il.

Le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a expliqué aux récipiendaires les raisons pour lesquelles il est particulièrement heureux de présider cette cérémonie de baptême de la promotion. “Feu le Général Amadou Toumani Touré était un patriote, un bâtisseur, il s’est toujours donné pour son pays. Je suis satisfait de voir ces jeunes sortir de notre faculté pour le marché de l’emploi. Je vous exhorte à prendre votre place dans la société. Notre pays a besoin de vous et soyez dignes de ce beau pays qui est le Mali”, a-t-il laissé entendre, avant de demander aux récipiendaires d’honorer leur diplôme.

Mahamadou TRAORE

