Depuis plusieurs années déjà ce passionné de la cause de l’emploi au Mali s’est fait remarquer dans le sens de l’innovation et de la création d’emplois au profit des couches vulnérables veuves orphelins et surtout des personnes vivant avec un handicap. C’est pourquoi plusieurs organisations et organismes lui ont décerné des attestations et des diplômes de reconnaissance pour services rendus dans le domaine de la création et de la pérennisation des emplois.

On se rappelle de la presse nationale et internationale qui l’a classé parmi les 50 personnalités de l’année qui font la fierté du Mali.

Spécialiste des questions d’emploi il a reçu plusieurs distinctions dont la dernière remonte au 16 janvier 2025 par l’association des amis de la nature qui a fait de lui le pionnier de la création d’emplois au Mali en lui décernant un diplôme de reconnaissance dans le secteur de l’emploi et de la formation professionnelle.

Remarquons que Ibrahim Ag Nock fait partie des rares managers qui exécute chaque année son PTA (programme de Travail Annuel) à 85% malgré l’environnement financier et sécuritaire très difficile.

Il fut le premier responsable d’une Agence en charge de l’emploi à se mettre face à la presse pour donner le taux d’exécution des activités à lui confiées par son conseil d’administration. Pleine d’idées et courageux ce natif de Dire pense qu’il n’y a pas d’indépendance d’esprit sans emploi décent. Cette jeune association vient d’ajouter plusieurs médailles à celles déjà existantes dans son bureau et à domicile.Pour notre part toutes nos félicitations au Directeur général pour cette reconnaissance et que d’autres distinctions arrivent encore pour le bonheur des demandeurs d’emploi au Mali.

