Après 38 ans de services rendus à la patrie, Mohamed Koné, Censeur du Lycée public de Kadiolo, correspondant du journal « Le Challenger », a fait valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er janvier 2023. Le préau du laboratoire de physique-chimie de cet établissement secondaire a servi de cadre, le 08 janvier dernier, à une cérémonie d’hommage à cet enseignant qui est l’incarnation de la rigueur, de l’humilité et de l’abnégation. Professeur de russe, la possession de la langue de Pouchkhine n’a plus de mystère pour Mohamed Koné.

Suivant l’Arrêté n°5706/ MEN-SG du 07 décembre 2022, le censeur du Lycée public de Kadiolo, Mohamed Koné fit valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er janvier 2023. Cela, après 38 ans de services rendus au bénéfice de la nation malienne.

Pour rendre hommage à cet enseignant modèle, ses collègues et élèves ont organisé le 08 janvier dernier, une cérémonie émaillée de sketchs, de témoignages sur les qualités humaines du jeune retraité.

Dans son discours de bienvenue, le proviseur du Lycée public de Kadiolo, Youssouf Aboubacrine, a félicité les professeurs d’avoir mis un point d’honneur à organiser cette cérémonie, certes modeste, mais très symbolique. A ses yeux, le censeur est le pilier de l’établissement.

Pour le porte-parole du corps professoral, Mamoutou Coulibaly, Mohamed Koné est l’incarnation de la rigueur, de l’humilité et de l’abnégation. Côté personnalité, il est sociable, car il s’entend avec tout le monde. Cerise sur le gâteau, il est généreux.

Prenant la parole, l’heureux partant à la retraite exprima toute sa gratitude à l’endroit du personnel.

Pour marquer leur attachement à sa forte contribution à l’enseignement, le personnel enseignant et le personnel de soutien, n’ont pas manqué de lui décerner une attestation de reconnaissance. « Nous, enseignants du Lycée public de Kadiolo, toutes générations confondues, décernons cette attestation à Mohamed Koné, professeur de russe et censeur de 2012 à 2022 en reconnaissance de ses qualités professionnelles, administratives, sociales et pour service rendu au monde éducatif », peut-on lire sur cette attestation signée par Mamoutou Coulibaly.

Diplômé de l’Institut de Langues et de Littérature Russe en 1983 et titulaire d’une maîtrise en Langue et Littérature Russe à l’Ecole Normale Supérieure (ENSUP), Mohamed Koné débuta sa carrière pédagogique en octobre 1984, au Lycée Prosper Kamara d’Hamdallaye.

En 1988-1989, il bénéficia d’un stage de perfectionnement dans le même institut à Moscou. Ensuite, il servit au Lycée Fodié Maguiraga de Nioro du Sahel, au Lycée Kalilou Fofana de Bougouni, au Lycée Public de Kadiolo. En 2010, suite à son intégration au sein du staff de l’administration scolaire, il assuma la fonction de surveillant général. Et depuis 2012, il était le censeur du Lycée public de Kadiolo.

Parallèlement à ses charges professionnelles à l’école, ce grand amoureux de l’écriture travailla au compte du ministère de la jeunesse comme encadreur de la troupe de Sikasso, lors des biennales artistiques et culturelles de 2008 à Kayes et, de 2010 à Sikasso. Il fut deux fois lauréat, lors d’un concours via le symposium, sur le mariage d’hier et d’aujourd’hui en 2008 et celui de 2010, sur les langages des coiffures féminines. Ont pris part à cette cérémonie, les sept cercles de la région de Sikasso.

Au lycée, pour inciter les élèves à lire et à écrire, grâce à son leadership, à l’engagement du professeur d’Arts plastiques, Dramane Coulibaly, à la perspicacité des professeurs de lettres Youssouf Doumbia, Souleymane Sanogo, à la détermination de celui de Droit, Seydou Sogodogo, au courage du professeur d’allemand, feu Jules Togo, à la disponibilité du surveillant général Yaya Keïta, le mensuel du lycée LKLO INFOS, a été mis sur les fonts baptismaux en 2018.

Cette cérémonie d’hommage reconnait ainsi une partie du mérite de cet enseignant dont la plus grande fierté est aujourd’hui de voir certains de ses anciens élèves assumer de grandes fonctions au sein de la haute administration publique du Mali.

La Rédaction

Une passion inébranlable pour la plume

Mohamed Koné n’était pas seulement un professeur ou un administrateur scolaire. Il est aussi un journaliste avec une passion inébranlable pour la plume. Grâce à sa plume, il obtint une lettre d’accréditation de correspondant de l’organe de presse « L’Indépendant », à Bougouni, le 3 octobre 1997, de la part du directeur de publication, Saouti Haïdara. A la création du journal « Le Challenger » en 2002, cet exemple de fidélité accompagna Amadou Béïdy Haïdara. Sa contribution à la marche du canard va au delà du collaborateur extérieur. Malgré ses charges scolaires, Mohamed Koné intégra la rédaction du journal « Le Challenger ». Incarnation du don de soi, il fut d’un apport inestimable dans l’encadrement de jeunes journalistes qui gardent autant que possible l’édifice commun.

Outre « L’indépendant » et « Le Challenger », il fut correspondant du mensuel « La Lettre du Maire » dont le directeur de publication est Bacary Camara.

La Rédaction

