De nombreux faits et gestes militent en faveur de M.Ibrahim Ag Nock pour être lauréat du Top Management. Au nombre de ces hauts faits, on note sa réactivité, sa disponibilité et sa volonté de trouver des solutions adaptées aux besoins du moment.

A la faveur d’une cérémonie sobre, l’équipe de Miroir Média a procédé, depuis le jeudi 14 mars dernier, à la remise du trophée Top Management et de l’attestation de reconnaissance au lauréat non moins directeur général de l’agence nationale pour l’emploi (ANPE). Au nom de Miroir Média, le porte-parole, M.Lanfia Sinaba a tenu à expliquer les critères qui ont prévalu à ce choix. Au nombre de ces critères, il a cité les compétences exceptionnelles et le leadership exemplaire du récipiendaire. Selon lui, c’est à juste raison que Miroir Média fait honneur au DG de l’ANPE, M. Ibrahim Ag Nock.

Ainsi souligne-t-il, à travers cette distinction Top Management, c’est la récompense d’un travail de qualité au quotidien du DG et de son équipe. En effet, précise-t-il, Miroir Média est parti du constat que M.Ibrahim Ag Nock a véritablement fait preuve d’un professionnalisme remarquable et d’un engagement sans faille.

Suivant les explications de M.Sinaba, le trophée Top Management célèbre le leadership du DG de l’ANPE durant l’année 2023. Mieux dit-il, ce qui a pesé dans la balance, c’est la qualité de la gestion et la vision stratégique de Top Management qui ont été une source d’inspiration. Tout en gardant le triomphe modeste, en recevant le trophée, M.Ibrahim Ag Nock dira que ‘’c’est grâce aux efforts d’orientation de management au plus haut niveau que nous atteignons le résultat’’. Somme toute, le lauréat a exhorté Miroir Média ‘’à participer à l’évolution de la dissimulation de la bonne information dans le cadre de l’atteinte de nos résultats, de la contribution aux indicateurs de la politique nationale de l’emploi et de la politique nationale de l’information et de la formation professionnelle’’. D’autres critères rentrent également en considération pour le choix de Top Management à savoir la capacité M.Ibrahim Ag Nock à prendre des décisions éclairées, à résoudre les problèmes avec efficacité et à anticiper les besoins futurs.

