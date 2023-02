5ème session ordinaire du Comité d’Orientation et de Suivi de l’Observatoire national des Villes : Elaborer des documents fiables pour aider les décideurs et acteurs urbains à faire des choix judicieux pour l’intérêt des populations

Le secrétaire général du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population (MUHDATP), non moins président du Comité d’Orientation et de Suivi de l’Observatoire national des Villes (COS-ONAV), Samballamady Kanouté, a présidé, le 8 février 2023, dans la salle de réunion du Ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, les travaux de deux jours de la cinquième session ordinaire du COS-ONAV. L’objectif de ladite session est de valider cinq projets pour relancer l’année 2023 afin de pouvoir transformer les financements des nos villes.

La présente session, selon le président du COS-ONAV, porte sur la validation du rapport annuel sur les données urbaines de 2021 de l’ONAV et des termes de références relatifs à : l’étude du projet de pilotage de la smart city de Bamako ; l’étude du projet d’expérimentation d’un éco-quartier intelligent à N’Tanfara dans la commune du Mandé ; l’étude de réalisation d’une cité ministérielle à N’Tanfara, dans la commune du Mandé ; l’étude sur le diagnostic urbain de la ville de Bamako et son plan d’actions ; l’étude sur le diagnostic urbain de la ville de Niono et son plan d’actions.

Selon Samballamady Kanouté, c’est pour faire face aux défis de nos villes que le gouvernement malien a adopté le document de la politique nationale de la ville (PONAV) assorti d’un plan d’actions appelé « Programme de développement des villes (PRODEV) ». La PONAV, rappelle Samballamady Kanouté, a pour vision de faire de la ville malienne un espace agréable, sûr et prospère, moteur de son développement et celui de son environnement géographique ; un espace où le citadin est au cœur des initiatives publiques, prêt à assumer toutes ses responsabilités ; un espace d’expressions socioculturelles diverses, source d’harmonie et renforçant une démocratie locale indispensable au progrès. De ce fait, ajoute Samballamady Kanouté, le Mali a pris des engagements au plan international, entre autres des objectifs du développement durable à travers l’ODD11: villes et communautés durables et le nouveau programme pour les villes issu de l’habitat III à Quito (Equateur) en Octobre 2016 ; l’objectif 11 : niveau et qualité de vie élevés pour tous les citoyens de l’agenda 2063 de l’Union africaine dans son domaine prioritaire 1.1.4 axé sur l’accès à des habitats modernes et viables et des services de base de qualité. Pour terminer, il a invité les administrateurs à donner le meilleur d’eux-mêmes pour sortir des recommandations qui puissent leur permettre d’avoir des documents fiables qui aideront les décideurs et les principaux acteurs urbains à faire des choix judicieux pour l’intérêt des populations.

Moussa Tamba Diakité, Directeur de l’ONAV, a fait avoir l’ambitieux projet d’une ville intelligente au Mali. « L’objectif de cet ambitieux projet et certains projets pilotes qu’on veut initier au Mali pour la première fois, est de développer les équipements technologiques numériques qui vont nous permettre d’avoir des centres de données avec des caméras, d’avoir aussi des surveillances sur l’ensemble de la ville pour pouvoir maîtriser le foncier en temps réel ; lutter contre les constructions illicites, l’insécurité sous toutes ses formes, au-delà, développer une stratégie appelée intelligence territoriale. Ce sont de nouveaux concepts aujourd’hui que les entreprises pilotent à travers les Etats Unis, la Chine qui sont en phase test et qui font des résultats. Nous voulons lancer cela pour pouvoir permettre d’avoir un outil d’urbanisme 3.2 qui nous permettra de renflouer les caisses à partir des recettes fiscales, d’avoir un instrument d’observatoire sur l’ensemble de nos villes, et faire en sorte que les gens circulent correctement dans la circulation, que les accidents de circulation et les braquages s’arrêtent», a justifié le directeur de l’ONAV.

Hadama B. FOFANA

