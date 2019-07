Accompagné d’une forte délégation, le premier ministre, Dr Boubou Cissé s’est rendu dans la région de Mopti et dans plusieurs des ses localités, frappées par l’insécurité et des conflits intercommunautaires dans plusieurs villages. C’était le mercredi 03 juillet dernier.

Cette visite du PM de cinq jours dans la région intervient au moment où la région est frappée par de massacres de populations civiles dans plusieurs villages.

Durant son séjour, le Chef du gouvernement a eu l’occasion de visiter les villes de Bandiagara, Koro, Bankass, Douentza et Hombori, localités touchées par des violences intercommunautaires.

A Mopti, le Premier ministre, accompagné du Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Division, Ibrahim Dahirou Dembélé et le Gouverneur de la région de Mopti le Général Cissé, a rencontré les éléments de nos forces armées déployées dans la région.

Sur place, Dr Boubou Cissé n’a pas manqué l’occasion de s’enquérir personnellement des conditions de vie et de travail des hommes et de leur apporter son soutien et celui de l’Etat afin de leur permettre d’assurer la sécurité des personnes et des biens dans la zone.

Il faut rappeler qu’une campagne de distribution de vivre a été lancée par la délégation. 8000 tonnes de céréales et plus d’une valeur d’un milliard de nos francs ont été offertes aux populations de la région.

Le premier Ministre promet l’augmentation de l’effectif militaire et annonce que 3600 hommes feront l’objet d’un renfort aux 1700 déjà arrivés sur place ces derniers jours.

Après la capitale régionale le PM, pour montrer son attachement aux hommes de rangs. Il s’est rendu à Koro (au Camp des Gardes) et à Bandiagara (au Peloton), où il a partagé le repas de corps avec les troupes dans une atmosphère de convivialité et de communion.

De retour de Koro, le Chef du Gouvernement Dr. Boubou Cissé et sa délégation ont fait une escale dans la ville de Bankass où ils étaient attendus par les populations et notabilités à l’après-midi du vendredi.

S’adressant à la population de Bankass, le PM dit ceci : « On est à un moment où chacun doit dépasser ses rancœurs et ses meurtrissures, et que dans un sursaut salvateur, nous puissions organiser un vaste front de résistance à toute ethnicisation et politisation de la situation », a déclaré le Premier ministre.

Le samedi 07 juillet dernier, le Chef du Gouvernement quitte Bandiagara pour revenir à Mopti où était pour prendre part à l’installation officielle du tout nouveau Gouverneur, le Général de Brigade Abdoulaye Cissé. Une cérémonie qui a eu lieu dans la salle de conférence de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la région.

Pour le 5ème et dernier jour de sa visité dans la région, le Dr Boubou Cissé est allé à Hombori où il a été accueilli, dans une liasse populaire par les habitants de la ville.

A son arrivée dans la ville de Kaaga Tondo, le PM et la forte délégation qui l’accompagnait se sont recueillis sur la tombe du chef de village Nouhoum Ousmane Maiga qui avait été assassiné par des terroristes le 21 juin dernier avant de rencontrer la population.

Les habitants ont exprimé toute leur satisfaction pour la distribution gratuite d’une centaine de tonnes de céréales destinée à leur commune et pour le déploiement des militaires supplémentaires.

Dr Boubou Cissé a remercié la population pour son accueil chaleureux et a réaffirmé l’engagement de l’Etat de tout mettre en œuvre pour la sécurité des populations et pour la relance des activités économiques dans la zone.

Damagary Hamma

