Hier, mercredi 22 mai 2019, le député élu en commune V du district de Bamako, l’honorable Moussa Timbiné, premier vice-président de l’Assemblée nationale du Mali a remis un lot de matériels composé de lit, de matelas, de chaise roulante au Centre de santé de référence (CSREF) de la commune V du district de Bamako (hôpital du quartier Mali). En plus de ce don, l’honorable Moussa Timbiné a remis une enveloppe symbolique d’un million de FCFA au coordinateur des chefs de quartier de la commune V de Bamako en faveur des victimes des inondations du jeudi 16 mai 2019.

La cérémonie de remise de don a enregistré la présence du directeur général adjoint de la santé et de l’hygiène publique, Ibrahim Guindo, en présence de la directrice régionale de la santé du district de Bamako, Mme Badiallo Touré, du médecin chef du centre de santé de référence (CSREF) de la commune V du district de Bamako, Dr N’Diaye Awa Thiam et d’autres personnalités.

Après les mots de bienvenue du chef de quartier et du coordinateur des chefs du quartier de la commune de 5 de Bamako, Dr N’Diaye Awa Thiam, médecin chef du centre de santé de référence (CSREF) de la commune V du district de Bamako a vivement remercié le donateur, l’honorable Moussa Timbiné pour ce geste qui permettra d’améliorer le plateau technique de l’hôpital du quartier Mali. Elle a promis que bon usage en sera fait. Le directeur général adjoint de la santé et de l’hygiène publique, Ibrahim Guindo, abonde dans le même sens en disant que dans l’avenir, le CSREF du quartier Mali sera un hôpital de 2èmeréférence.

« Nous ne sommes pas étonnés de ce don de l’honorable Moussa Timbiné. Ce n’est pas sa première fois. Ce don permettra d’atténuer la souffrance de la population. Ces matériels seront utilisés à bon escient », a-t-il conclu. Pour le donateur, l’honorable Moussa Timbiné, ce don a été rendu possible grâce aux concours des membres du Mouvement An Ka Ben basés en France. « Ma conception de la vie et ma conception de la politique est de penser aux autres, de venir en aide aux autres. Dans mes voyages, quand je vois les belles choses, j’ai toujours envie que ça soit chez moi. Le don que nous venons de faire n’est que le début d’un long processus. Nous allons intervenir d’avantage dans le domaine de la santé et dans d’autres domaines », a-t-il dit.

Connaissant bien les difficultés du CSREF pour avoir été 5ème adjoint au maire de la commune V chargé de l’éducation et de la santé, Moussa Timbiné a fait savoir que ce don permettra aux autres d’agir afin de circonscrire les difficultés. Il a souhaité la santé et un bon hivernage au Mali. Par ailleurs, il a déploré l’inondation du 16 mai 2019 ayant fait des victimes. Ainsi, la cérémonie a pris fin par la remise symbolique des dons aux bénéficiaires.

Aguibou Sogodogo

