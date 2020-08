Gao: Le réveil des vieux démons

Des scènes insoutenables de guérilla urbaine, morts d’hommes, des parties de chasse à l’homme en plein jour, des biens saccagés: voici le nouveau visage de Gao. Pas un jour ne passe sans des familles éplorées..triste, révoltant, insoutenable et honteux à la fois!

Cette fois, certains cherchent à réveiller les vieux démons enchaînés et enfuis dans les berges du fleuve Niger depuis les tristes années 90.

La nouvelle tournure est dramatique et annonciatrice d’un très mauvais chemin: celui d’opposer des communautés sœurs!

Dans les vidéos qui circulent, on entend parler de « chasser les peaux claires », on voit des jeunes teints clairs armés et qui tireraient sur d’autres communautés! Oh mon Dieu, comment ne pas craindre le pire!

Quand un jeune arabe est attaqué par des bandits, les populations sédentaires en paient le prix! Quand un jeune sédentaire est attaqué par les bandits, les arabes en font les frais!

Je n’aurais jamais aimé parler en ces termes, mais c’est la triste réalité, je n’exagère en rien ! Loin de moi l’idée d’attiser quoique ce soit, mais je me dois d’alerter! D’en parler pour tenter d’éviter le pire! Ce qui se passe à Gao est grave et si on y prend garde, il affectera le reste du pays. Allah nous en préserve! On est encore sous le traumatisme du Centre du pays!

Loin de moi l’idée également d’accuser quiconque, nous sommes tous responsables par notre indifférence et notre passivité!

J’ai confiance en cette brave population et jeunesse de Gao qui a toujours répondu présent quand il le fallait!

Relayons le message pour dire : plus jamais ça !

Je suis Gao!

Commentaires via Facebook :