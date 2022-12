Ces faits se sont produits, le lundi 26 décembre dernier, près de Tin Hama, localité relevant du Cercle d’Ansongo, dans la Région de Gao. Plusieurs personnes et des animaux ont été enlevés par des terroristes de l’Etat Islamique au Grand Sahara (EIGS). Au moment de leur rapt, ils fuyaient la zone pour trouver refuge ailleurs.

Selon nos sources, l’acte mené par les terroristes de l’EIGS pourrait être en représailles à l’opération effectuée par l’Armée à Tin Hama, récemment. En effet, au cours de cette opération, les militaires auraient neutralisé plusieurs terroristes et en ont capturé des dizaines d’autres.

C’est après cette opération, survenue le 18 décembre, et quali- fiée de ” succès militaire stratégique “, que les terroristes sont reve- nus se venger” de certaines personnes, soupçonnées d’avoir collaboré avec l’Armée. Prenant la menace au sérieux, certaines personnes ont fui avec leurs biens, dont des animaux, pour trouver refuge dans des endroits plus sécurisés. En cours de chemin, elles ont été rattrapées par les terroristes, avant d’être emportées vers une destination inconnue. Pour l’heure, on ignore encore leur nombre exact, mais des sources évoquent des dizaines d’hommes, essentiellement des adolescents et des personnes âgées.

A noter que la situation reste très tendue dans cette zone, où l’insécurité est omniprésente. Ceci, à un moment où le dialogue est rompu entre les parties signataires de l’Accord, dont la mise en ceuvre est quasiment à l’arrêt.

Massiré DIOP

