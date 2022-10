La Synergie pour le développement de la région de Sikasso (SYDEV-SKO) a vu le jour pour initier, appuyer et promouvoir toutes les actions de développement, de partenariat, d’entente, de solidarité, de paix et de protection de l’environnement dans ladite région

Pour l’opérationnalisation de l’association sur le terrain, les ressortissants des différentes cercles de cette région administrative du Mali, s’étaient donné rendez-vous, le week-end dernier au palais de la culture Amadou Hampaté Ba, à la faveur d’une assemblée constitutive. L’objectif de ces retrouvailles était : la validation des Statuts et Règlement intérieur de l’association et la mise en place d’un bureau exécutif de 41 membres issus des différents cercles qui composent la région.

Ainsi, au-delà de l’objectif général, la SYDEV-SKO compte se donner les moyens pour : renforcer la cohésion sociale, la solidarité et l’entente entre les membres : de servir de cadre d’échanges entre les ressortissants de la région de Sikasso ; d’initier des projets et programmes de développement en faveur des populations locales ; d’orienter davantage les investissements pour la réalisation de projets structurants dans la Région de Sikasso ; de contribuer à la promotion et à la sauvegarde des valeurs culturelles , artistiques et touristiques de la région ; de contribuer à la protection de l’environnement ; contribuer à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans la région, au Mali et dans la sous – région et d’éablir un cadre de partenariat avec d’autres associations visant les mêmes objectifs aux plans régional, national et international.

Après les mots de bienvenue du maire de la commune V et non moins un ressortissant de la région, Amadou Ouattara, certains invités de marque ont intervenu pour avouer leur affection à cette partie du Mali, qui reste une zone d’agriculture par excellence.

Intervenant au nom des ressortissants de ladite région, Tiona Mathieu Koné a d’abord fait un rappel du passé légendaire de Sikasso. Laquelle a servi de passage pour tous les matériels ayant contribué au développement de ce pays en quelques sortes. Et M. Koné de faire comprendre que la région administrative a toutes les potentialités pour rasseoir un véritable développement économique, non seulement pour elle, mais pour tout le Mali.

Quant au coordinateur de la commission ayant fait les travaux préliminaires, Moussa Bamba, l’exercice de ce matin servira à évaluer depuis l’appel des ainés, pour constituer un noyau dur autour de la région. Selon lui, c’est une démarche originelle qui consiste à identifier, les personnes ressources, les opérateurs économiques, les entrepreneurs et les sages pour avoir leurs bénédictions, leurs conseils, leurs appuis et leurs accompagnements.

« L’opération vient en renfort de ce que nos illustres ainés avaient commencé. Il n’est point de doute que ceux-ci ont suffisamment bien tracé le chemin que nous devons suivre. Nous parviendrons ensemble en suivant les conseils des ainés auxquels la nouvelle génération adjoindra ses efforts » a fait savoir le coordinateur Bamba.

Diakalia M Dembélé

