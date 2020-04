Les responsables de l’agence de communication “Grouge Africa leader” étaient récemment face à la presse. Objectif, plaider pour la libération de Bakary Togola afin qu’il joue, selon eux, sa partition dans la lutte contre l’insécurité alimentaire.

Mesure contre Corona virus oblige, cette rencontre s’est tenue dans une structure de la place avec quelques hommes de médias. Dans son exposé liminaire, le patron du Groupe Africa Leaders, Toali Monoko, a rappelé que leur sortie pour plaider la libération de l’ex patron de l’Apcam s’explique par la situation sécuritaire du pays. “Avec la crise sécuritaire, le nord tout comme le centre sont occupés, économiquement et en termes de production agricole, le Mali ne peut compter que sur les régions de Sikasso, Koulikoro et les alentours du district de Bamako. Or on ne peut pas parler d’agriculture au Mali même en Afrique de l’ouest sans parler de Bakary Togola qui est un paysan modèle en termes de rentabilité dans la production. Et pourtant il n’a jamais été à l’école comme nous. Incarcérer une personne de ce genre qui emploie plus de 6000 à 7000 personnes dans ses champs va plutôt accentuer l’insécurité alimentaire. C’est pourquoi nous plaidons pour qu’il recouvre la liberté et joue sa partition dans la lutte contre l’insécurité alimentaire et puisse aussi battre campagne pour les législatives au même titre que les autres candidats” a précisé le conférencier.

Selon lui, compte tenu de la stature de Bakary Togola, il ne devait pas être incarcéré sur la base d’une simple dénonciation anonyme. “Lorsque nous avons fouillé dans son dossier, on nous dit qu’il a été interpellé à la suite d’une dénonciation anonyme pour détournement de fonds destinés aux cotonculteurs. Est-ce vrai, nous ne pouvons pas répondre à cette question qui se trouve déjà entre les mains des autorités judiciaires. Par contre, du point de la compréhension africaine, nous disons qu’une simple dénonciation anonyme ne pouvait pas justifier l’arrestation d’une personnalité comme Bakary Togola qui a représenté le Mali dans plusieurs assises, il est pour nous une fierté africaine qui mérite respect et soutien” a conclu Toali Monoko.

Kassoum THERA

