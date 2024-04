DPA Industries S.A : Un partenaire sûr de la CMDT

Evoluant dans la production et la distribution d’intrants agricoles – notamment les engrais de types NPKSB (BULK BLENDING) au sein de l’espace UEMOA dans l’optique d’accompagner la politique sous régionale de stimulation de l’offre des intrants -, la société Doucouré Partenaire Agro – Industries SA fait figure de principal fournisseur d’intrants à plusieurs sociétés cotonnières de la sous-région, dont la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles (CMDT).

A hauteur de plusieurs millions de nos francs, elle a réaffirmé son engagement indéfectible aux côtés des acteurs du coton africain en parrainant la 16e réunion du Programme régional de la production intégrée du coton en Afrique (PR-PICA).

Par la voix de son Président directeur général, Bourama Doucouré, DPA Industries s’est dit honoré de parrainer une telle rencontre dont la finalité est d’augmenter la production et les revenus des paysans. «Nous sommes et nous serons toujours aux côtés de la CMDT pour accroître la production et la productivité via la distribution d’engrais de qualité pour le bonheur des cotonculteurs». Le Pdg DPA Industries a par ailleurs émis des vœux pour le retour dans notre pays de la paix et de la cohésion sociale sans lesquelles l, dit-il, les recommandations issues de cette session ne sauraient produire les effets escomptés.

Amidou Keita

