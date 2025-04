Entrepreneuriat agricole : L’Union des ambassadeurs lance un ambitieux programme au bénéfice de 200 jeunes maliens

Le Ministre de l’Agriculture, Daniel Siméon Kelema a procédé le lundi 14 avril 2025 au lancement officiel de la Zone Agricole Partagée ( ZAP), une initiative novatrice de l’Union des ambassadeurs , financée par l’Union européenne. L’événement a également été marqué par le lancement d’une cohorte composée de 200 bénéficiaires, des futurs jeunes entrepreneurs agricoles.

La cérémonie de lancement du ZAP par le ministre de l’Agriculture, a réuni de nombreuses personnalités, dont des représentants du corps diplomatique, des acteurs du secteur privé, des artistes et de nombreux jeunes.

Dans son discours, le président de l’UDA, Diadié Soumaré, a fait cas de l’état de la problématique de l’employabilité des jeunes au Mali, 400 000 chaque année sur le marché de l’emploi parmi lesquels on compte des partants à l’immigration clandestine et à l’enrôlement dans les groupes armés.

Face à ce défi, le Mali possède un grand potentiel agricole, avec de vastes terres arables et une jeunesse dynamique, a ajouté M. Soumaré pour mieux expliquer de l’ initiative ZAP dont la finalité est de contribuer au développement socio-économique du pays.

Ralliant ses propos à ceux de M. Soumaré, Mme Yasmine Cissé de l’UDA non moins Consul honoraire de la Slovaquie au Mali, a indiqué à son tour l’importance de l’agriculture et ses opportunités pour une souveraineté alimentaire garantie. Elle a ensuite présenté leur plan d’action quinquennal, baptisé ‘ Sègin So 2028’ (retour à la maison), dont la ZAP est l’un des projets phares. A travers une approche holistique et orientée vers le marché, la ZAP ambitionne de créer 1000 emplois décents directs et indirects dans la chaîne de valeur agricole d’ici 2028, a –t-elle indiqué, soulignant que le projet repose sur des valeurs de diversité, d’inclusivité, d’innovation et de dignité et d’interactions.

Mme Yasmine Cissé, a également exprimé à l’UE leur profonde gratitude pour son appui. La première cohorte du projet fait 200 des bénéficiaires âgés de 15 À 35 ans, dont 50% de femmes, 10% de jeunes en situation de handicap. Les bénéficiaires recevront une bourse, une formation pratique, un coaching ainsi que des outils de travail individuels et collectifs, et une prise en charge intégrale et un fonds d’amorçage pour lancer leurs propres entreprises. Ils auront également un accès privilégié aux alliances productives de la ZAP et seront mis en contact avec des entrepreneurs maliens, africains et internationaux de renom, a expliqué Mme Cissé.

Lors de la cérémonie, la marraine de l’événement, l’artiste Oumou Sangaré, a salué l’Union des Ambassadeurs pour ses efforts, et cette initiative porteuse en faveur des jeunes.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

