Au fil de la semaine : Investissement : Mountaga Diakité promeut la destination Mali !

A la faveur d’une mission d’affaires en République populaire de Chine la semaine dernière, Mountaga Diakité, membre du Conseil national de Transition (C.n.t) s’est investi à promouvoir les opportunités d’investissements au Mali. Il a rencontré plusieurs acteurs économiques majeurs de la ville de Zhengzhou, capitale de la province de Henan.

C’est avec la conviction que chaque acteur dans son domaine doit jouer sa partition pour la prospérité socio-économique du Mali, selon les directives des plus hautes autorités de la transition, Honorable Mountaga Diakité s’est rendu en Chine. Sur place, il a rencontré les responsables d’une dizaine d’entreprises privées actives dans des secteurs variés tels que l’industrie, le commerce général, les travaux publics et l’énergie. Parmi ces sociétés figurent Central Trade (Henan) International Trade Co., LTD dirigée par Cao Ziming et Henan Hongye Construction Management Co., LTD dirigée par Zhu Xinsheng. Il a aussi été reçu à la Chambre de commerce germano-chinoise – Bureau de Henan et au China People’s Daily Minsheng Weekly. En initiant cette visite d’affaires, l’ambition de M. Diakité est de mobiliser davantage les investisseurs vers le Mali afin de favoriser une relance économique durable. Cela à travers des partenariats solides qui respectent les trois principes de coopération si chers au Chef d’État, Colonel Assimi Goïta. Manifestement satisfait des différents échanges, il a annoncé que ses interlocuteurs sont prêts à investir au Mali.

En reconnaissance de son engagement, Mountaga Diakité a reçu de ses partenaires chinois un tableau d’honneur. Pendant son séjour en Chine, Honorable Diakité a également rendu visite au Chef spirituel du Temple de Shaolin, Shi Yongxin, figure éminente du Kung-fu en Chine. Il a saisi cette occasion pour plaider en faveur des pratiquants maliens de cette discipline, afin qu’ils puissent bénéficier de bourses d’études et de formations.

Avant de se rendre à Zhengzhou, l’ancien président du Conseil national des jeunes du Mali au Ghana a effectué des visites dans plusieurs villes chinoises, dont Guangzhou. À cette occasion, il a échangé avec la communauté malienne de cette ville, dirigée par Mahamadou Doucouré.

Ces échanges ont permis aux Maliens résidant à Guangzhou de mieux comprendre la situation au Mali et d’exprimer leur soutien aux efforts déployés par les autorités de la Transition pour mieux assurer la présence du pays sur la scène internationale.

Drissa Togola

