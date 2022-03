Le Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles (BRMN) a tenu sa 14ème session du Conseil d’Administration, le jeudi 03 mars 2022, à son siège sis au quartier Hamdallaye ACI 2000 de Bamako. Les travaux de ce conseil d’administration étaient présidés par le Président du Conseil d’Administration du BRMN, Lanfia Camara, en présence du Directeur Général du BRMN, Hamadoun Adba et des administrateurs. Selon le Directeur Général du BRMN, Hamadoun Adba, le budget de l’année 2022 se chiffre à 377 712 000 FCFA.

Dans son discours d’ouverture, le Président du Conseil d’Administration du BRMN, Lanfia Camara a attiré l’attention de l’ensemble des Acteurs et Partenaires sur l’insuffisance des moyens nécessaires à l’amélioration de la compétitivité des entreprises maliennes. « La tâche qui nous incombe au BRMN, consiste à préconiser des orientations et à œuvrer dans le cadre de la recherche et de la mobilisation des ressources nécessaires à l’amélioration des performances économiques des entreprises industrielles », a-t-il dit.

Il a fait savoir que la présente session du Conseil d’Administration du BRMN, sera consacrée à l’examen et l’adoption des projets des documents inscrits à l’ordre du jour notamment : Examen et adoption du PV (Procès-verbal) de la 13ème Session du Conseil d’Administration du BRMN ; Etat de mise en œuvre des recommandations de la 13ème Session du Conseil d’Administration du BRMN ; Examen et adoption du Rapport d’activités 2021 du Directeur Général du BRMN ; Examen et adoption du Rapport d’exécution du Budget 2021; Examen et adoption du Programme d’activités 2022 ; Examen et adoption du budget 2022 ; Information relative au Contrat Annuel de Performance 2022 du BRMN. « Je suis convaincu que de cette session sortiront des conclusions, des observations et des commentaires qui permettront d’améliorer nos produits et services.

J’invite chaque Administrateur à continuer d’intercéder auprès de son institution ou organisation pour diligenter l’effectivité de la mobilisation des ressources nécessaires », a conclu Lanfia Camara.

Dans une interview accordée à la presse, le Directeur Général du BRMN, Hamadoun Adba a fait savoir que le budget de l’année 2022, avec l’appui des partenaires, des ressources propres, puis de l’Etat, est de 377 712 000 FCFA.

Aguibou Sogodogo

