Dans le cadre de la diffusion et de la mise en œuvre des activités de sa responsabilité sociétale, la CMDT, en collaboration avec la BDM-SA, a fait parler son cœur. Au total, 750 élèves issus de cinq filiales de coton ont été primés par la holding à travers la remise de kits scolaires. En plus des meilleurs élèves des 1ere, 2e et 3e années fondamentales, les enseignants de 3e année ont été dotés de guides en français et en mathématiques, sous formes de fiches préparatoires.

Placée sous la présidence du sous-préfet de Fana, Tahirou Dembélé, la cérémonie de lancement a eu lieu, le 2 novembre à Werekela, dans la filiale Centre, en présence du Directeur Général Adjoint de la CMDT, Cheick Tidiane Doucouré et le représentant de la BDM-SA, Aboubacar Berthé. Etaient également aux côtés de l’administrateur de la filiale centre, Moro Diakité, le DAE adjoint de Fana, Bokary Keita, les élèves, les parents d’élèves, les enseignants et les directeurs des établissements fondamentaux de Werekela, Sirakorodie, Warsala, Balan, Dien, Gouana, Kolonbada-Saba, Manakoro, N’Djenina et Yolla.

L’événement a été par ailleurs agrémenté par une manifestation folklorique et un sketch présenté par les élèves de Werekela. Ladite représentation a duré quelques minutes au cours desquelles la troupe a sensibilisé les producteurs de coton sur les dangers liés à l’utilisation des emballages vides de pesticides et le travail des enfants.

Et l’administrateur de la filiale centre, tout en rappelant que l’éducation à toutes les échelles constitue le socle du développement socio-économique et culturel, a mentionné que l’objectif de cette remise est d’encourager les élèves à mieux étudier et susciter la compétition.

Par cette remise de kits, selon le DAE adjoint de Fana, Bokary Keita, la CMDT contribue par conséquent à l’amélioration de la qualité de vie et au renforcement de la scolarisation des enfants. Pour lui, cette aide est une contribution au combat de la déscolarisation d’enfants contraints à l’abandon de l’école à cause des difficultés financières des parents.

Quant au préfet, il a insisté sur l’implication des autorités scolaires ainsi que des enseignants dans la sensibilisation que mène la CMDT pour protéger les enfants contre le danger des bidons vides d’insecticides.

Pour sa part, le représentant de la BDM, Aboubacar Berthé, a rassuré de l’intérêt de sa structure, en tant que banque citoyenne, pour toutes les actions qui contribuent au développement du pays dans son ensemble et du domaine éducatif en particulier. Et d’engager la BDM à rester aux cotés de la CMDT pour soutenir les cotonculteurs

Inclus durant la campagne 2020/2021, notamment lors de la campagne de commercialisation entre la holding et la BDM-SA, le volet « Responsabilité Sociétale des Entreprises », selon le DGA, est devenue indispensable pour améliorer l’image de marque des entreprises auprès des consommateurs, de mieux gérer les ressources de l’entreprise et d’améliorer la productivité interne. Ce concept Responsabilité Sociétale des Entreprises, ajoute-t-il, «est un concept dans les entreprises intègrent sur une base volontaire, les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes »

En adoptant des pratiques plus éthiques et plus durables dans son mode de fonctionnement, le CMDT, selon le DGA Doucouré, contribue à l’amélioration de la qualité de vie et au renforcement de la scolarité des enfants. « Rien ne peut être de trop pour soutenir le système éducatif de notre pays », a-t-il martelé avant de rassurer les cotonculteurs que la CMDT ne ménagera aucun effort pour soutenir et mettre en œuvre l’ensemble des activités prévues dans le cadre de la responsabilité sociétale.

Amidou Keita

