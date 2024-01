Capacité d’égrenage de la CMDT : La 19e usine installée à Kokofata

Annoncée en conseil des ministres du 6 décembre 2023, la pose de la première pierre de la deuxième usine d’égrenage de Kita a eu lieu le 17 décembre 2023 à Kokofata. Placé sous le Haut parrainage du Président de la Transition, l’événement a été présidé par Col Abdoulaye Maïga, ministre d’Etat en charge de l’administration territoriale et de la décentralisation et porte-parole du gouvernement. Étaient présents, en plus de l’administration de la holding, avec à sa tête son PDG Dr Nango Dembélé, les ministres de l’Agriculture, Lassine Dembélé et celui du Commerce et de l’Industrie, Moussa Alassane Diallo.

L’infrastructure représente un investissement majeur de plus de 22 milliards de francs CFA dont une partie significative, soit 14 milliards de francs CFA, a été mobilisée par la BDM SA et le reste couvert par la CMDT sur fonds propres. Les travaux, qui s’étendent sur 18 mois, sont répartis entre plusieurs entreprises, des acteurs locaux et internationaux, symbolisant ainsi une collaboration diversifiée pour ce projet d’envergure.

La construction de cette nouvelle usine va renforcer la capacité d’égrenage de la CMDT dans la Zone Ouest dont la production est, à ce jour, évacuée vers d’autres sites comme Bamako et Ouélessébougou. Et le choix de Kokofata pour l’abriter ne tient d’aucun fait du hasard. Il est stratégique à plus d’un titre car répondant à plusieurs impératifs. Primo : l’usine facilitera l’égrenage sur place de près de 50 mille tonnes de coton par an. Secundo : elle facilitera l’acheminement des balles de coton vers le port de Dakar. Tertio : elle aura un impact important sur l’économie locale.

En plus de doubler la capacité d’égrenage de la filiale ouest de la CMDT, passant de 45.000 à 90.000 tonnes, l’infrastructure ambitieuse devrait créer quelque 250 emplois directs et 1000 emplois indirects. L’initiative est par ailleurs en parfaite adéquation avec les ambitions des producteurs de la région cotonnière d’accroître leur production et de réduire les coûts de transport.

Le ministre de l’Agriculture, Lassine Dembélé, a ainsi mis l’accent sur l’objectif de la CMDT de produire 800.000 tonnes de coton-graine, dépassant largement la capacité actuelle d’égrenage évaluée à 600 000 tonnes.

Pour le Colonel Abdoulaye Maïga, l’initiative s’inscrit dans la vision du président de la République, Assimi Goïta, axée sur le développement, la diplomatie et la défense. Soulignant l’importance de la sécurité pour le développement, il a également annoncé la pose de la première pierre d’une caserne militaire dans la région, démontrant ainsi l’engagement à la fois économique et sécuritaire. Le porte-parole du gouvernement a invité la population de Kokofata à prendre soin de cette usine, dont il a mentionné le rôle crucial dans la stimulation de l’économie locale. Cette nouvelle usine d’égrenage marque une étape significative pour la CMDT et la région de Kita, car elle ouvre la voie à un potentiel économique ainsi qu’à une croissance durable pour le secteur du coton.

Ce qu’il faut savoir sur l’usine…

Bâtie sur une superficie de 25 hectares, le nouveau joyau, par-delà le bâtiment d’égrenage, comprendra une centrale de production d’énergie, des ateliers de maintenance, des magasins (intrants, emballages, lubrifiants et pièces de rechange) ainsi que des aires de stockage. Et ça n’est pas tout. Les travailleurs auront à leur disposition une infirmerie et des logements. Financée intégralement par la Cmdt à 22,441 milliards, l’investissement se répartit comme suit : 141,688 millions pour les études techniques, la surveillance et le contrôle des travaux, confiées à un groupement de bureaux maliens « Bicatex-Caurex, 7,562 milliards pour la réalisation des travaux du génie civil confiée à la société malienne « Société Dental BTP-SA », 8,904 milliards pour la fourniture, le montage et la mise en route des équipements à l’entreprise indienne Bajaj Steel Industries ». Enfin, 5,893 milliards vont à la réalisation du parc véhicules lourds et les engins de manutention. Quant au délai d’exécution, il est de 18 mois.

Amidou Keita

