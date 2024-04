«Exporter du coton brut, c’est exporter des emplois et des devises» Le PDG de la CMDT Nango Dembélé lors 7e édition du FEPAC

Le ministre de l’Agriculture a procédé, le 26 avril 2024 à Sikasso, au lancement de la 7è édition du festival panafricain de la cotonnade (FEPAC). Placé sous le parrainage du Président directeur général de la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles (CMDT), Dr Nango Dembélé, l’événement s’est tenu du 26 au 28 avril, avec comme thème : le coton, source de création d’emploi, facteur de la promotion de la paix et la cohésion sociale. Le festival participe par ailleurs de la mise en œuvre du projet PARFICOM, une émanation de l’initiative «coton 2034» avec comme objectif de contribuer au développement économique, social, culturel, artisanal et touristique du Mali en atteignant le seuil de production de 1 500 00 tonnes de coton-graine et 50% de transformation locale.

En plus des foires et expositions (agricole, artisanat, agroalimentaire, industrie), il est attendu, pendant ses trois jours de l’événement, des conférences-débats sur une batterie de thématiques liées à la gouvernance de la filière, au changement climatique, à la transformation locale, au rôle des femmes et des jeunes dans la réinsertion économique et sociale de la filière. Des panels seront également consacrés à la protection sociale des cotonculteurs, au péril de l’immigration irrégulière et de l’orpaillage traditionnel dans la région de Sikasso.

Le nouveau président de la Confédération des Sociétés Coopératives et des Producteurs C-SCPC, Yacouba Traoré, a profité du lancement pour remercier les plus hautes autorités pour leurs actions en faveur de la filière et a engagé les cotonculteurs à redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs de la campagne à venir.

Le promoteur du festival, Abdrahamane Sy, en a profité pour sa part pour remercier les sponsors et souhaité bon vent aux participants du festival, tout en se réjouissant du rang de premier producteur de coton en Afrique que tient fièrement le Mali depuis quelques sa production record de 2021.

Le parrain tout en félicitant le promoteur pour sa ténacité, s’est réjoui quant à lui du choix d’un si thème importante pour sa structure, la CMDT. « Exporter du coton brut c’est exporter des emplois et des devises étrangères », a-t-il indiqué en saluant l’initiative d’une usine de filature annoncée par le Col Assimi Goita et qui, selon ses explications, va apporter une valeur ajoutée de 30% au coton, créer des milliers d’emploi : et empêcher nos jeunes d’aller mourir dans les océans dans l’espoir de rejoindre l’occident.

Quant au ministre de l’Agriculture, Lassine Dembélé, tout en félicitant la commission d’organisation pour la réussite du festival, a renouvelé son engagement à accompagner toute initiative visant à contribuer au développement de notre pays, notamment celle visant la promotion des chaînes de valeurs agricoles, cordialement à la vision des plus hautes autorités de faire de l’agriculture le moteur de l’économie et d’accorder la priorité au secteur du coton. Toutes choses que traduisent, explique-t-il, certaines décisions comme l’augmentation du prix du coton graine, la subvention des intrants agricoles, entre autres, ayant permis au Mali de garder sa place de premier producteur de coton en Afrique de l’Ouest en 2023 avec une production de 582 585 tonnes de coton graines. Le ministre n’a pas manqué de faire un clin d’œil aux services d’encadrement de la CMDT et de l’OHVN, lors de la cérémonie sanctionnée par la remise de trophées Chiwara au président de la transition par le président de C-SCPC, au ministre par le gouverneur de la région de Sikasso et au PDG par le promoteur du festival.

Amidou Keita

