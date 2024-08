Le nouveau PDG de la CMDT lors de sa prise de contact avec le personnel de la holding : « Je m’engage avec vous … »

Aussitôt installé à la tête de la Compagnie Malienne pour le Développement du Textile (CMDT), le 30 juillet dernier, à l’issue de la 101e session conseil d’administration, le Pr Mamadou Moustapha Diarra a pris contact avec le personnel de la holding. C’était le 5 août 2024, à la faveur d’une cérémonie solennelle convoquée pour la circonstance et à laquelle ont pris part le directeur général adjoint, Boubacar Ba, le secrétaire général du comité Syndicale National de la Production (SYNAPRO), Daouda Traoré, des Directeurs centraux, des chefs de services et assimilés et de l’ensemble du personnel de la holding.

Fraîchement élu par le conseil, le nouveau PDG a d’abord entretenu le personnel sur son style de gestion qui se résume à l’impartialité, la transparence, la performance ainsi que la responsabilité sociale et environnementale. «Je m’engage avec vous à œuvrer pour la prospérité de la CMDT, au bénéfice des travailleurs, des partenaires, et pour le bénéfice de notre chère patrie, le Mali», a-t-il martelé avant d’inviter les travailleurs à une franche collaboration pour le bien commun de l’entreprise. Il s’est engagé par ailleurs à jouer le bon chef d’orchestre et à s’ouvir aux contributions et suggestions. Et d’inviter les travailleurs à jouer ensemble avec harmonie pour que la mélodie soit plus puissante pour atteindre les résultats en vue. Pour relever le défi de maintenir le cap de productivité pour garder le Mali à sa place de premier producteur de coton continental, le PDG Diarra a exhorté l’ensemble des travailleurs à se consacrer pour atteindre ses objectifs. C’est aussi au nom de l’ensemble des travailleurs que le secrétaire général du comité syndical, Daouda Traoré, a souhaité au nouveau Président Directeur Général la bienvenue dans la grande famille CMDT en le félicitant du choix porté sur sa personne pour conduire sa destinée du géant cotonnier. Il a en profité pour rendre un hommage appuyé au PDG sortant, Dr Nango Dembele, pour avoir battu les records de production, ramené les signaux au vert et amélioré les conditions de vie et de travail du personnel. Selon M. Traoré, au cours des trois ans et 07 mois de collaboration avec Dr Dembélé, toutes leurs actions se sont inscrites dans la dynamique de la recherche de l’épanouissement de la société et du bien-être des travailleurs. Et de rappeler les records battus par la CMDT en production cotonnière et céréalière ainsi que la tendance haussière de son budget passé d’un déficitaire à excédentaire depuis 2020.

Les conditions de vie et de travail, selon lui, s’en sont ressentis sous Nango Dembélé avec une augmentation de la grille salariale de 25.17 %, de même que les indemnités de déplacement et de véhicule ont connu une nette amélioration. Le porte-voix des travailleurs s’est réjoui par ailleurs de la régularisation de 268 saisonniers occupants des postes permanents, tout en invitant le nouveau patron à devenir un rempart de protection de la CMDT et ses travailleurs, le bon chef de famille à l’écoute des vrais acteurs de la filière afin de maintenir l’équité et la justice. Pour ce faire, Daouda Traoré engage d’ores les travailleurs à ne ménager aucun effort pour l’accompagner dans la réussite de sa mission, pour l’intérêt de l’entreprise et de ses employés.

Amidou Keita

