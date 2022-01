Dans le cadre de son programme de visite de terrain, entamée il y a un mois environ, le PDG de la CMDT, Dr. Nango Dembélé, s’est rendu le 7 janvier 2022 dans la Filiale Centre. En compagnie du Directeur des ressources humaines, Abdoulaye Cissė, du Directeur de l’industrie, Moussa Yattara et de son conseiller spécial, Issiaka Coulibaly, il a notamment visité l’usine d’égrenage Dioïla. Objectif : s’enquérir de l’état d’avancement de la campagne d’égrenage 2021/2022, le 25/10/2021, par l’usine de Fana. Après une visite au nouvel administrateur général de la filiale, le PDG s’est dit satisfait du maintien de la cadence journalière d’égrenage. Toutes choses rendues possible grâce à la parfaite organisation du travail, la qualité de la révision des usines et la motivation du personnel, estime-t-il. « Je ne dormais pas depuis l’annonce du record de production d’à peu près 750 000 T de coton graine », a indiqué Nango Dembelé, qui se demandait si toutefois les usines seront en mesure d’égrener la totalité du coton-graine avant l’hivernage. Et aujourd’hui, suite au record de 6 000 T de coton graine égrenés par jour, il semble avoir retrouvé son sommeil.

En terme de réalisation, la Filiale de Fana, à l’instar de la quasi-totalité des autres filiales, prévoit la fin de la campagne d’égrenage au mois de mars 2022. Comme quoi, les inquiétudes de l’administration de la holding sont désormais des dissipées.

Face à la belle performance de l’usine de Dioïla, le PDG n’a pas omis de féliciter, au nom des autorités de la Transition, le personnel industriel ainsi que les producteurs pour le travail abattu.

Amidou Keita

