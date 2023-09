74è anniversaire de la Fondation de la République populaire de Chine : « L’empire du milieu aux cotés du Mali »

Le 14 septembre 2023 marque le 74è anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine et le 45è anniversaire de la réforme et de l’ouverture de la Chine. Ces événements ont été célébrés jeudi dernier au CICB. C’était en présence des ministres des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, de la Défense et des Anciens combattants, Sadio Camara et de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, de l’ancien Premier ministre, Moussa Mara.

Après avoir réussi la construction d’une société de moyenne aisance à tous égards et a historiquement éradiqué la pauvreté absolue, la Chine a maintenu un développement bien stable avec un taux de croissance de PIB à 5,5% dans la première moitié de l’année 2023. La stabilité et le développement de la Chine contribuent énormément au rétablissement de l’économie mondiale après la crise Covid-19.

« Dans le futur, la Chine insistera sur la promotion d’une ouverture de haut niveau au monde extérieur et de la modernisation chinoise sur tous les fronts avec un développement de haute qualité. Ce qui apportera de nouvelles opportunités de développement aux autres pays du monde », a révélé, Chen Zhihong. Ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali.

Depuis l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Mali, dit-il, les deux pays ont réalisé un développement sain et durable des relations bilatérales dans de nombreux domaines. Et d’ajouter que, les deux pays se soutiennent mutuellement sur des sujets d’intérêts fondamentaux, surtout sur les questions concernant la souveraineté, l’intégrité territoriale et la voie de développement indépendante.

Au cours des 60 années, le diplomate chinois a rappelé les missions médicales chinoises, qui ont réussi à perpétuer l’humanitarisme pour servir de tout cœur les peuples des pays bénéficiaires, démontrant leur compétence professionnelle et leur intégrité morale.

A l’en croire, lesdites missions ont contribué au développement médical et à l’amélioration du niveau sanitaire du peuple local. « Depuis l’année 1968, 28 équipes ont été envoyées au Mali, avec environ 900 médecins », a laissé entendre Chen Zhihong.

L’ambassadeur a ajouté que le gouvernement chinois offre chaque année un lot de médicaments et matériels médicaux, dont la valeur cumulée s’élève à plus de 3 milliards de Francs CFA à ce jour.

Prenant à son tour la parole, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a adressé les vœux de bonheur et de prospérité du gouvernement de la transition aux autorités et au peuple de la République population de chine. Après plus 60 ans de relations politiques et diplomatiques, se rappelle-t-il, la confiance entre les pays n’à cesser de renforcer et qui sont une réalité visible dans tous les domaines. « La quantité et la qualité de nos échanges est la meilleure des illustrations de l’excellence qui unissent les deux pays », a fait savoir le ministre Diop.

Durant ces soixante ans, la coopération bilatérale a été fructueuse. La Chine a construit entre autres le troisième pont de Bamako, l’hôpital du Mali, la Centrale hydroélectrique de Gouina, la Cité universitaire de Kabala (phase I et II), le projet pilote de l’électrification des villages par l’énergie solaire et le CICB.

Il faut noter que le soutien de la Chine au Mali a été possible grâce à la clairvoyance du Président de la république populaire de Chine, Xi Jinping et des autorités maliennes. L’empire du milieu a promis d’intensifier sa coopération avec le Mali sur la voie de développement.

M. Sangaré

