Alliance des Etats du Sahel : Des pertinentes recommandations issues de la rencontre ministérielle pour relancer l’économie

Les ministres de l’Economie et des finances des Etats membres de l’Alliance des Etats du Sahel réunis à Bamako, le samedi 25 novembre 2023, avec les experts en économie ont fait une batterie de recommandations dans le domaine de la relance économique.

La capitale malienne a abrité en fin de semaine dernière une réunion du comité d’experts économiques et une réunion ministérielle des ministres en charge de l’économie et des finances. Trois jours durant, les soldats de l’économie ont réfléchi sur le développement des potentialités économiques conformément à la charte du Liptako-Gourma signée le 16 septembre 2023 par les Chefs d’Etats de l’Alliance des Etats du Sahel. Au menu des discussions, le développement des échanges commerciaux, la circulation des personnes et des biens au sein de l’AES, la Sécurité alimentaire, énergétique, la transformation industrielle et le financement, intégration économique, arsenal réglementaire et réformes nécessaires.

Au terme, la rencontre ministérielle a recommandé l’accélération de la mise en place de l’architecture juridico-institutionnelle et des mécanismes de financement des instances de l’AES, l’amélioration de la libre circulation des personnes, le renforcement de la fluidité et de la sécurité des corridors d’approvisionnement en luttant notamment contre les pratiques anormales et les tracasseries dans l’espace AES. Egalement pour la relance de l’économie, la rencontre a demandé d’accélérer la mise en œuvre de projets et programmes énergétiques, Agricoles, hydrauliques, de réseaux de transport routier, aérien, ferroviaire et fluvial. Ce faisant, elle a proposé la création d’une compagnie aérienne commune, le développement des aménagements hydro agricoles d’intérêt commun, la construction et le renforcement des projets d’infrastructures.

Sur le plan de la sécurité alimentaire, les participants à la rencontre ont recommandé la mise en place d’un dispositif de stocks de sécurité alimentaire, Systèmes d’Alerte Précoce, observatoires des marchés agricoles. S’y ajoute à la réalisation d’infrastructures adaptées pour le développement du cheptel et la mise en place d’abattoirs modernes pour l’exportation de la viande et des produits dérivés de l’espace AES.

S’agissant de l’énergie, la rencontre des ministres de l’économie et des finances a exhorté les Etats de l’AES à la mise en place d’un fonds pour le financement de la recherche et des projets d’investissements énergétiques et en matière de substances énergétiques notamment à partir de l’exploitation des ressources minières .Enfin, la rencontre a demandé la création d’un fonds de stabilisation et d’une banque d’investissement de l’AES et la création d’un comité technique de suivi de la mise en œuvre des recommandations de la réunion ministérielle.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

