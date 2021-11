Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a fait part, samedi 20 novembre 2021, à Dakar, de la volonté de son pays de continuer à fournir une « assistance » au Mali si un gouvernement émanant du choix démocratique des Maliens arrive au pouvoir.

« Nous nous réjouissons d’agir comme il se doit pour pouvoir reprendre l’assistance dès que le gouvernement élu démocratiquement aura pris ses fonctions. Nous sommes disposés à soutenir le Mali, mais le Mali doit se remettre sur la voie de la transition, telle qu’elle a été déterminée par la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) », a-t-il déclaré au site sénégalais APS lors de son séjour à Dakar. M. Blinken donnait une conférence de presse, conjointement avec la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. En visite à Dakar, dernière étape d’une tournée africaine incluant le Kenya et le Nigeria aussi, Antony Blinken s’est entretenu avec Mme Sall avant que les deux ministres ne rencontrent la presse. « Nous avons des préoccupations pour la stabilité du Mali (…) Nous sommes solidaires avec la CEDEAO pour l’organisation d’élections démocratiques, qui devraient se tenir d’ici à février prochain », a ajouté Blinken. « Il s’agit des Maliens et de leurs aspirations en faveur de la démocratie, du développement et du respect des droits de l’homme », a-t-il précisé, laissant entendre qu’ils sont libres de choisir leurs dirigeants. « Nous travaillons pour la transition démocratique au Mali », a ajouté le secrétaire d’Etat américain.

H.B.T.

