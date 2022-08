Lors de sa visite en Algérie, le président français Emmanuel Macron a accusé la Russie, la Chine et la Turquie d’avoir « un agenda néocolonial et impérialiste en Afrique. C’était lors de son adresse aux jeunes de ce pays. Sans détour, le ministère des Affaires Etrangères turques a répliqué à la déclaration du président français.

Emmanuel Macron attaque ses adversaires qui tirent de bonnes relations avec l’Afrique. La Turquie a répondu ces attaques dont son nom est cité par le président français lors de sa déclaration. ‘’ Nous espérons que la France atteindra le plus rapidement possible la maturité nécessaire pour faire face à son propre passé colonial sans accuser d’autres pays y compris le nôtre’’, a martelé le porte parole du ministère des Affaires Etrangères Turque, Tanju Bilgiç. Pour lui, si la France est d’avis qu’il y a des réactions contre elle sur le continent africain, elle devrait chercher la source de ces réactions dans son propre passé colonial et dans ses efforts pour poursuivre encore ces pratiques à travers les méthodes différentes et elle devrait essayer de les réparer. ‘’ Le fait de prétendre que ces réactions sont causées par les activités des pays tiers, plutôt que d’affronter et de résoudre les problèmes liés à son passé, c’est non seulement un déni des faits sociologiques et de l’histoire mais reflète également la mentalité déformée de certains hommes politiques’’, a-t-il affirmé.

La Turquie se justifie en signalant qu’elle tire de bonnes relations avec l’Union Africaine (UA). ‘’ La Turquie prône l’amitié plutôt que l’hostilité et qui figure parmi les partenaires stratégiques de l’UA, développe jour après jour des relations avec l’Algérie et d’autres pays africains’’, a affirmé le ministère des Affaires Etrangères turques et ajoute que ces relations sont fondées sur la confiance mutuelle et le principe du gagnant-gagnant, progressent dans le respect de la volonté des pays eux-mêmes donc il est extrêmement regrettable que le président français ait fait des déclarations visant la Turquie ainsi que d’autres pays lors de sa visite en Algérie.

La France n’arrive pas à digérer la diversification des partenaires africains dont elle tenait seule. Elle s’attaque ouvertement aux autres pays qui viennent collaborer avec les pays africains. Pour M. Tanju Bilgiç la France doit assumer son passé. ‘’ Il est inacceptable que le président français ayant du mal à affronter son passé colonial en Afrique notamment en Algérie, tente de s’en débarrasser en lançant des accusations contre d’autres pays dont la Turquie’’, a-t-il laissé entendre.

Actuellement en Afrique, partout la France se trouve particulièrement au Mali, est critiquée. Les dirigeants français n’arrivent pas à digérer cette critique et accusent des partenaires comme la Russie, la Chine et la Turquie. Les relations entre la France et les pays africains singulièrement le Mali se détériore du jour en jour. Les populations du Mali ont lutté pour exiger le départ de la force Barkhane au Mali. Malgré ce départ, la France dit tout le temps qu’elle continuera à lutter contre le terrorisme au sahel. Pourtant le bilan des neuf (9) de cette force française au Mali est négatif selon de nombreux maliens.

Après avoir tout critiqué les dirigeants de la transition, la France s’attaque maintenant aux pays qui soutiennent les pays francophones particulièrement le Mali. Elle commence à perdre le contrôle de l’Afrique et n’arrive pas à digérer cela.

Diak

Commentaires via Facebook :