Chancelleries et missions diplomatiques du Mali : La digitalisation démarre

La mise en œuvre de la digitalisation s’accélère pour alléger les lourdeurs administratives dans notre administration et bannir de vieilles pratiques qui n’étaient pas en odeur de sainteté pour beaucoup de Maliens établis à l’étranger. Une bonne chose est cette digitale qui est venue pour faciliter la vie aux Maliens.

Sous la condition du ministère de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration, la mise en œuvre du processus de digitalisation suit son cours. Des moyens de paiement aux services publics de l’État, depuis le 18 juillet 2024, Bamako et ses communes disposent désormais de la digitalisation des moyens de paiement concernant certains actes administratifs comme les pièces de carte d’identité, les contraventions de police, les pièces d’état civil, les impôts et taxes. Il faut noter que cette digitalisation tous azimuts vise plus et plus loin, dans une stratégie globale de modernisation accélérée de l’Administration pour la rendre plus performante et accessible, et financer des secteurs stratégiques de notre économie par la mobilisation de l’épargne publique.

Dans la même veine, le communiqué du Ministère des Affaires étrangères et de la coopération inter-africaine parcouru par la rédaction, informe de l’activation de la solution informatique sécurisée dans les missions diplomatiques et consulaires. Ce qui est une avancée notoire pour assister et améliorer le sort des Maliens établis à l’extérieur.

En effet, cette digitalisation qui se fait en étroite coordination avec le Ministère de la Sécurité et de la Protection civile, est activée comme solution numérique retenue pour mettre en place un système automatisé et sécurisé de demande et de délivrance des visas d’entrée uniformisés au Mali. D’autres ministères sont impliqués comme les ministères de l’Administration territoriale, des Finances, des Maliens établis à l’extérieur, de la Communication et les Services de la Présidence de la République.

Cette solution numérique va permettre de sécuriser entièrement nos documents officiels dans nos chancelleries et Missions diplomatiques et consulaires. Ce qui aura l’avantage “d’offrir à l’ensemble des usagers, tant nationaux qu’étrangers, des services consulaires plus accessibles, de qualité et dans le respect strict des données personnelles”. On compte, parmi ces documents qui sont demandés à la prise de rendez-vous en ligne, il y a les actes d’état civil, les documents administratifs, les documents d’identité et de voyage.

Cette solution informatique sécurisée initiée et retenue, sous le leadership du Général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, entre dans le cadre de la digitalisation de l’administration publique malienne dont les Missions diplomatiques et consulaires sont en parfaite collaboration avec les autorités des pays d’établissement et d’accréditation diplomatique.

Le mécanisme est fonctionnel depuis le 11 mars 2025, informe le Communiqué du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, qui ajoute inviter les Maliennes et Maliens et les usagers de l’administration à visiter le portail créé à cet effet dont voici le lien :

(https://www.diplomatiemde.gouv.ml/vitrine). Ledit portail orientera les usagers vers l’Ambassade ou le Consulat compétent pour les formalités à accomplir en vue du service sollicité, souligne le Communiqué du Maeci.

KML

Commentaires via Facebook :