La réunion ministérielle des États membres de la Confédération des États du Sahel (Confédération AES) s’est tenue samedi et dimanche derniers dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale à Koulouba. La cérémonie d’ouverture était présidée par le Premier ministre, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Général de division Abdoulaye Maïga, en présence des membres du gouvernement dont le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop.

Ont participé à la rencontre, la délégation du Burkina Faso conduite par le ministre chargé de la Défense, le Général de brigade Célestin Simporé et celle de la République du Niger avec à sa tête le ministre chargé de l’Intérieur, le Général de brigade Mohamed Toumba. Cet évènement a été marqué également par la présentation du drapeau de la Confédération AES. Cette session tenue dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la présidence malienne de la Confédération a permis d’évaluer les progrès réalisés dans un nombre de domaines : défense et sécurité, développement, diplomatie, économie et finances.

À l’issue de la réunion, les ministres du Mali, du Burkina Faso et du Niger, dans un communiqué de presse en date du 23 février, déclarent avoir examiné le contexte de l’entame prochaine des discussions de la Confédération avec la Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Et cela, après le retrait irréversible et avec effet immédiat, le 28 janvier 2024, du Burkina Faso, du Mali et du Niger.

Ils ont clarifié leur attachement, sous le leadership du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, du Général d’armée Assimi Goïta, Chef d’État du Mali et du Général de brigade Abdourahamane Tiani, Président du Niger, au renforcement de l’intégration sous régionale, entre les populations de l’espace AES et celles de la Cedeao.

«Liées par des relations séculaires et naturelles de fraternité, d’amitié et de complémentarité, malgré les incompréhensions politiques», ont soutenu les ministres. Et pour preuve, ont-ils insisté, cet attachement est matérialisé par les mesures prises aux fins de faciliter la libre circulation des ressortissants des États membres de la Cedeao au sein de l’AES.

Concernant le processus de dialogue avec la Cedeao, les ministres ont affiné et validé leur approche commune afin de préserver, en toutes circonstances, l’intérêt supérieur des populations de l’AES et des autres populations de la sous-région. Après avoir peaufiné leur stratégie suite aux échanges de correspondances avec le président de la Commission de la Cédéao, les autorités des trois pays se disent prêtes à entamer des pourparlers et des négociations dans un esprit constructif, conformément à la vision panafricaine de nos Chefs d’État.

S’agissant des questions de paix et de sécurité, les ministres se sont félicités des succès engrangés sur le terrain par les forces de défense et de sécurité du Burkina, du Mali et du Niger, dans le cadre de leur lutte commune contre le terrorisme sous toutes ses formes. Par ricochet, ils ont exprimé leur appréciation positive de la force unifiée récemment mise en place. Le document officiel sanctionnant la rencontre rend également un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires de la crise du Sahel.

Par ailleurs, il ressort de ce communiqué de presse que cette réunion ministérielle a apprécié la constance des consultations politiques de haut niveau et de la coordination diplomatique entre les trois États. L’objectif est de porter d’une seule voix la vision et les intérêts de la Confédération AES. Aussi, les chefs des délégations ont eu une convergence de vue sur la pertinence des mesures prises pour renforcer les bases des économies de leur pays et parvenir au développement de l’espace de l’Alliance ainsi que le bien-être des populations de cette même zone.

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre a salué les avancées considérables réalisées sous la présidence malienne de la Confédération AES. Le Général de division Abdoulaye Maïga a reconnu que ces succès militaires, politiques et diplomatiques sont à l’actif collectif de tous les acteurs concernés. En clair, a-t-il ajouté, ceux-ci sont relatifs au développement de nos États et au bien-être de nos populations. Le Chef du gouvernement a fait remarquer l’engagement constant des ministres à faire de notre Confédération un espace de paix, de sécurité et de développement. Mais aussi un espace d’intégration renforcée des populations.

Il a indiqué que cette intégration concerne tant les populations de l’espace AES que les populations de l’espace Cédéao. C’est pourquoi, le Général Maïga a fait savoir que l’esprit AES met nos populations au centre des préoccupations. Avant de poursuivre que cet esprit ne se limite pas à nos seules populations. «Cet esprit constructif, ouvert aux autres et engagé pour une réelle intégration des peuples, s’est illustré de la plus belle des manières à travers la déclaration en date du 14 décembre 2024», a-t-il rappelé.

Dans laquelle, le Collège des Chefs d’État, sur recommandation de la réunion ministérielle sur la libre circulation tenue à Niamey le 13 décembre 2024, a décidé de faire de la Confédération AES un espace sans visa pour les ressortissants des États membres de la Cédéao. À ce propos, il a souligné la place importante qu’occupe la réalisation de l’ambition panafricaine dans l’agenda de la Confédération des États du Sahel.

En marge de la cérémonie d’ouverture des travaux, il a été procédé au lancement du drapeau de la Confédération AES après sa validation par les Chefs d’État des pays membres. D’une forme rectangulaire, le drapeau de la Confédération AES a un fond vert comportant en son centre le logo de la Confédération. En effet, la couleur verte, souvent associée à la croissance, symbolise l’espoir et la prospérité ; la renaissance et le renouveau. Elle représente ainsi les immenses ressources naturelles de l’espace confédéral pour un avenir de prospérité partagée.

Namory KOUYATE