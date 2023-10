Coopération Culturelle Usa/Mali 2003-2023 : Le programme Kennedy Lugar Youth Exchange and Study (YES) souffle ses vingt bougies

C’était en présence de l’Ambassadeur des Etats –Unis au Mali, du représentant du ministre en charge de l’Education nationale, du personnel local du programme YES, des anciens participants (lauréats) du programme YES, de quelques nouveaux élèves du programme, de parents d’élèves, de la presse et d’autres participants.

NICER-Mali (EARN-MALI), en collaboration avec l’Ambassade des États-Unis à Bamako, organise chaque année un concours de recrutement des élèves pour la bourse Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES).

Crée en 2003, le Kennedy Lugar Youth Exchange and Study (YES) est un programme financé par le département d’Etat américain pour favoriser la compréhension mutuelle entre les élèves de certains pays et ceux des Etats Unis d’Amérique.

C’est un programme d’échanges culturels et académiques qui offre l’opportunité aux élèves bénéficiaires de passer une année académique aux États-Unis d’Amérique.

A rappeler qu’au cours des 20 dernières années, le programme YES a offert, à beaucoup d’élèves, dont ceux du Mali, la possibilité d’étudier aux Etats-Unis d’Amérique, de découvrir la culture américaine et de partager leur propre culture avec les Américains. De nombreux élèves, même après leurs années d’échanges, continuent d’être liés et inspirés par leurs familles d’accueil américaines, leurs communautés d’accueil, leurs amis (parmi lesquels des Américains et d’autres nationalités) et leurs écoles.

À l’occasion de cette fête d’anniversaire, des témoignages ont été faits par quelques bénéficiaires de ce programme. Ils ont partagé avec le public, quelques expériences vécues aux Etats-Unis (dans leurs familles d’accueil, à l’école …).

Le programme YES a des objectifs comme :

Faire connaître au public, les réalisations du programme YES au cours des 20 dernières années ; inspirer les élèves actuels et futurs à participer au programme YES et à saisir les opportunités d’échanges et d’apprentissage interculturelles et professionnelles offertes par l’Ambassade des Etats-Unis ; consolider la compréhension et le respect mutuels entre les différentes cultures et favoriser un sentiment de citoyenneté mondiale parmi les participants; renforcer les liens entre les anciens élèves, les parents et les autres participants et créer un sentiment de communauté.

L’événement a été initié par NICER Mali en partenariat avec l’Ambassade des Etats –Unis.

Les conditions d’admissibilité au programme YES sont :

Être de nationalité malienne ;

Être âgé(e) d’au moins 15 ans et au plus 17 à la date du 15 août de l’année du départ aux Etats Unis d’Amérique.

N.B : des exceptions existent pour les personnes en situation de handicap.

Être en classe de 9ème, 10ème ou 11ème année pendant l’année scolaire du recrutement ;

Avoir une moyenne annuelle de 13 pendant les deux dernières années scolaires et sans une note inférieure à 10 par matière ;

Ne pas être citoyen américain ou avoir séjourné aux États-Unis avant (exception faite des voyages de visite ou de vacances);

Avoir une connaissance de la culture et des valeurs sociales du Mali et être en mesure de les représenter dans sa communauté d’accueil ;

Avoir la volonté et l’engagement de participer aux activités communautaires et de la vie quotidienne de votre famille d’accueil américaine.

Obtenir le score requis à un test écrit et oral en anglais, le test sera offert aux candidat(e)s qui seront retenu(e)s après le dépôt des dossiers.

Les documents à fournir sont :

Les copies des bulletins des deux dernières années scolaires ; un extrait de l’acte de naissance.

NB : Le dépôt de dossier est gratuit. Et démarre le 09 octobre et prendra fin le 08 Novembre 2023.

