Coopération : Le premier ministre échange avec les ambassadeurs d’ALGERIE et de Chine

Le chef du gouvernement, Moctar Ouane, a reçu en audience hier, Boualem Chebihi et Zhu Liying, respectivement ambassadeurs d’Algérie et de Chine au Mali. Les échanges ont porté sur les questions d’intérêts communs, de coopération et de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation.

À travers ces visites, les deux ambassadeurs ont tenu à réaffirmer au Premier ministre leur accompagnement à notre pays durant cette période transitoire. Boualem Chebihi a rappelé que le Mali et l’Algérie partagent non seulement la même géographie, l’histoire mais aussi les défis à relever dans le contexte actuel.

S’y ajoute la quête d’un avenir meilleur. Il a précisé avoir abordé aussi avec le Premier ministre des questions de coopération de manière globale entre l’Algérie et le Mali, avec la nécessité de les renforcer dans tous les domaines.

L’autre point discuté entre Moctar Ouane et son hôte a concerné l’évolution de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger. Sur le sujet, Boualem Chebihi a estimé que l’essentiel a été fait mais qu’il reste à cueillir les fruits de l’engagement du Mali dans ce processus.

