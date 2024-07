Conformément aux consignes du sommet de Niamey, le détenteur du perchoir au Mali a rejoint Ouagadougou pour une visite officielle de 72 heures où il a fixé le cap du parlement communautaire de l’AES.

C’est le mercredi 24 juillet 2024 que l’Honorable Malick DIAW a effectué le déplacement avec une forte délégation de parlementaires maliens auprès de l’assemblée législative de la Transition du Faso. Reçu à l’Aéroport de Ouagadougou par son homologue burkinabè, le Dr Ousmane BOUGOUMA, il a eu un séjour bien rempli. Les deux personnalités ont en effet eu des échanges riches et fructueux durant cette visite officielle.

Le Colonel DIAW a inscrit sa visite dans le le cadre de la courtoisie au Président du Faso, en lui transmettre les salutations fraternelles et chaleureuses de son frère et ami Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition du Mali. Et de remercier en son nom le peuple frère du Burkina Faso pour tous les efforts consentis auprès du peuple malien. Au sortir de son audience à la présidence du Faso, Malick Diaw a restituée sont entrevue avec le Capitaine Ibrahim TRAORE en ces termes : ” Le Président du Faso nous a invités à renforcer les liens parlementaires qui ont toujours existé entre nos deux pays et qui vont s’élargir très bientôt. Nous savons que le Burkina a toujours été une destination pour les autorités maliennes. Aujourd’hui, nous parlons du Traité de la Confédération, et très prochainement le parlement de la confédération de l’AES verra le jour”.

Parti dans le cadre d’une prospective de sessions confédérales des parlements des pays membres de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel, le clou du séjour pour l’honorable Diaw aura été son discours à l’Assemblée législative de transition. Selon lui, l’avènement de la confédération de l’AES traduit une appartenance commune à un vaste ensemble géographique ainsi que le partage de la même entité historique. «Nous sommes obligés, on ne le dira jamais assez, de vivre ensemble, car nous sommes liés par le même destin. Nous avons en commun l’esprit de partage, de communion. Notre réussite dépendra en partie des initiatives à prendre pour le bonheur du peuple de l’Alliance des États du Sahel (AES). L’avenir est porteur d’espérance et nous sommes décidés à réussir », a-t-il déclaré. Aussi, le chef des parlementaires maliens, a annoncé la mise sur pied prochaine d’une représentation législative du Burkina, le Mali et le Niger. L’honorable BOUGOUMA, son homologue, en a profité pour assimiler l’AES à «un formidable instrument pour affronter l’avenir ensemble avec plus d’assurance et plus de sérénité». Et de magnifier les Forces de Défense et de Sécurité des pays de cet espace pour le combat qu’elles mènent avec bravoure et héroïsme contre le terrorisme.

Affichant son ATT attachement aux valeurs culturelles locales, le Président du CNT du Mali s’est rendu au Palais du Mogho Naaba Baongho où il a porté un message de salutations et de reconnaissance des autorités et de l’ensemble du peuple malien au chef suprême des mossi. Lui et sa délégation ont bénéficié en retour des bénédictions et des sages conseils du Mogho Naaba pour le renforcement de l’union et la fraternité au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Le même jour, Malick DIAW sera l’illustre hôte de la cérémonie de sortie de la 12e promotion d’officiers sapeurs-pompiers dont il a l’honneur d’être le parrain. Le porteur du message du président de la transition Colonel Assimi GOITA y a abordé les contours d’une future coopération parlementaire au sein de la confédération de l’AES, la sécurité dans le Sahel ainsi que des relations bilatérales entre le Mali et le Burkina

Les 72 heures passées au Faso auront permis aux parlementaires maliens et burkinabè d’envisager un élargissement de leurs structures de coopération en les projetant dans le futur comme jalons du parlement de la confédération des États du Sahel.

I KEÏTA

