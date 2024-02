Dans le cadre de la Fête du Printemps de l’Année du Dragon, l’Ambassade de Chine au Mali a organisé, le 04 février 2024, au Centre international de conférences de Bamako (CICB), une soirée gala. La cérémonie était présidée par l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali, Chen Zhihong. Il avait à ses côtés, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop et plusieurs membres du gouvernement malien.

Dans son discours de bienvenue, l’Ambassadeur de la République de Chine au Mali, dira que la Fête du Printemps est une fête traditionnelle la plus importante et la plus animée en Chine, symbolisant l’amour familial et la solidarité sociale, qui marque le début d’une nouvelle année prometteuse du calendrier lunaire. Et d’ajouter que le Dragon, parmi les douze signes du zodiaque, incarne la nation chinoise et représente la dignité, le dynamisme, l’intelligence et le bonheur. Selon lui, l’année 2023 fut une année exceptionnelle pour le peuple chinois. Ainsi, dit-il, face aux transformations inédites jamais connues depuis un siècle, sous la ferme direction du Parti communiste chinois, la Chine maintient depuis longtemps la stabilité sociale et le peuple chinois vit et travaille dans la paix et la joie. Et de poursuivre que la lutte contre la Covid-19 est passée dans une nouvelle phase, l’économie chinoise est repartie dans une bonne dynamique soutenue, avec un taux de croissance de PIB à 5,2%.

A l’en croire, en 2023, le volume du commerce extérieur de la Chine a atteint 5 940 milliards de dollars, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et les pays africains a atteint 280 milliards de dollars, soit une augmentation annuelle de 7,1 % qui démontre la vitalité infinie et les vastes perspectives de la coopération sino-africaine. “La croissance incessante de l’économie et du commerce chinois donne un impact positif et indispensable à la stabilité de la chaîne d’approvisionnement mondiale et la reprise économique”, a-t-il ajouté.

A ses dires, l’année 2023 marque le 10ème anniversaire du lancement du concept de la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité avancé par le Président chinois Xi Jinping. Car, selon lui, dix ans d’efforts ont donné des fruits abondants et ce concept est passée d’une vision conceptuelle à un système scientifique, d’une initiative chinoise à un consensus international et d’une perspective prometteuse à des actions concrètes.

Aux de l’Ambassadeur de Chine au Mali, l’année 2023 marque aussi le dixième anniversaire de l’Initiative “la Ceinture et la Route” qui devient aujourd’hui la plus grande plateforme de coopération internationale pour les pays participants et partenaires. “Au cours de l’année écoulée, nous avons œuvré activement à concrétiser l’Initiative pour le développement mondial, l’Initiative pour la sécurité mondiale et l’Initiative pour la civilisation mondiale. Face aux grands défis et enjeux internationaux, la Chine s’est toujours tenue du bon côté de l’Histoire et du côté du progrès de l’époque, en respectant les principes fondamentaux, comme coopération, solidarité, ouverture, paix, multilatéralisme et justice”, a-t-il renchéri.

Pour lui, l’année 2023 est une année de progrès et de récoltes pour la relation sino-malienne parce que la confiance politique mutuelle n’a cessé d’approfondir. Car, les deux pays se soutiennent mutuellement sur des sujets des intérêts fondamentaux, surtout sur les questions concernant la souveraineté, l’intégrité territoriale et la voie de développement indépendante. Il a déclaré que l’année 2024 marque le 75ème anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine et le 64ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Mali. “Nous allons continuer à travailler main dans la main pour construire ensemble une communauté de destin sino-malienne, pour réaliser la prospérité commune et ouvrir un avenir radieux de paix, de sécurité, de prospérité et de progrès pour l’ensemble de l’humanité”, ajoute-t-il.

Pour sa part, le Chef de la diplomatie malienne dira que l’avènement de la nouvelle année lui offre l’agréable occasion de saluer les excellentes relations de coopération entre la Chine et le Mali, nouées depuis l’indépendance du Mali et qui se renforcent d’année en année. Selon lui, le raffermissement des liens entre nos deux pays se manifeste dans divers domaines, tant politiques que dans de nombreux secteurs de développement.

Au plan politique, renchéri-t-il, la convergence de vues entre la Chine et le Mali sur les sujets majeurs, notamment le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, la dénonciation de l’instrumentalisation de la question des droits de l’homme à des fins politiques, ainsi que le rejet de toute ingérence dans les affaires intérieures des Etats. Pour finir, il a rappelé que les liens politiques entre nos deux pays ont également été renforcés par les récentes visites de haut niveau de part et d’autre, notamment la mission effectuée à Bamako, en septembre 2023, par l’Envoyé spécial du Gouvernement chinois pour les Affaires africaines, Liu Yuxi ou encore la visite d’amitié et de travail qu’il a effectuée en décembre 2023 avec deux autres membres du Gouvernement, à Beijing.

Boubacar PAÏTAO

Commentaires via Facebook :