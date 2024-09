FOCAC 2024 : le président Assimi Goïta à Pékin pour renforcer les relations bilatérales entre le Mali et la Chine

Le président de la transition, le Colonel Assimi Goïta, est arrivé dimanche à Pékin où il participe au sommet du Forum de coopération sino-africaine (FOCAC), qui s’ouvre ce matin dans la capitale chinoise jusqu’au 06 septembre. Une occasion pour le chef de l’Etat de renforcer les liens de coopération entre le Mali et la Chine et de nouer des partenariats avec des investisseurs de l’empire du milieu.

Le Forum de coopération sino-africaine est une opportunité majeure pour renforcer les relations bilatérales entre le Mali et la Chine, en particulier dans les domaines de l’industrialisation, de la modernisation agricole, du développement des talents, ainsi que dans la coopération stratégique dans plusieurs secteurs clés pour le développement de notre pays.

Il intervient à un moment où le Mali s’affirme de plus en plus sur la scène internationale en tant qu’acteur indépendant, suite à des décisions stratégiques telles que la sortie du G5 Sahel et de la CEDEAO, ainsi que la rupture des relations diplomatiques avec certains pays occidentaux et la création d’une Confédération des Etats du Sahel avec le Burkina Faso et le Niger. Le Mali cherche désormais à consolider ses relations avec des partenaires qui respectent sa souveraineté et soutiennent ses objectifs de développement.

Placée sous le thème : « Travailler ensemble à promouvoir la modernisation et à construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau », l’édition 2024 du FOCAC, qui s’ouvre ce matin à Pékin, sera l’occasion pour le président Goïta de discuter de plusieurs projets prioritaires pour le Mali.

Ainsi, le Mali entend discuter et finaliser plusieurs projets prioritaires lors du FOCAC 2024 notamment dans les domaines de la défense et la sécurité à travers la consolidation de la coopération militaire pour renforcer la sécurité et lutter contre le terrorisme, de l’énergie (partenariats pour développer les énergies renouvelables, en particulier les centrales solaires et hydroélectriques), des mines et l’industrie (développement des infrastructures minières et industrielles pour booster l’économie malienne) et enfin de l’éducation (renforcement des infrastructures éducatives, y compris la modernisation des universités et des centres de formation professionnelle).

Dans le domaine de la coopération économique, le Mali ne se positionne plus uniquement comme un partenaire de développement mais cherche désormais à promouvoir un partenariat orienté vers les affaires. La Chine, respectant les valeurs et les coutumes maliennes, est prête à soutenir cette évolution tout en restant alignée sur ses principes de non-ingérence et de respect de la souveraineté nationale.

Les relations entre le Mali et la Chine élevées au statut de partenariat stratégique

En perspective, la coopération sino-malienne promet de s’intensifier dans les années à venir. Le sommet de Pékin sera l’occasion pour les deux pays de renouveler leurs engagements et de signer de nouveaux accords dans des domaines stratégiques. La Chine s’engage à financer plusieurs projets structurants au Mali, renforçant ainsi son rôle de partenaire clé dans le développement socio-économique du pays.

Avant le début du sommet, le président de la transition a rencontré lundi le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, au palais du peuple, avec lequel il a discuté des liens de partenariat stratégique entre les deux pays. Le Colonel Goïta a exprimé sa satisfaction quant à l’état actuel de la coopération entre le Mali et la Chine. Selon le compte rendu de la présidence de la République malienne, les deux chefs de l’Etat ont convenu d’élever les relations entre le Mali et la Chine au statut de partenariat stratégique.

En conséquence, Pékin s’engage à poursuivre et intensifier sa coopération avec le Mali tout en l’accompagnant sur la voie de son développement, conformément à ses réalités nationales. Une nouvelle page historique s’ouvre donc dans les annales de la coopération sino-malienne.

Abdrahamane SISSOKO

