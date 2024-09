Forum sur la coopération sino-africaine : Le président Colonel Assimi Goïta, très attendu à Pékin

Le président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, s’est envolé dans la matinée du samedi dernier (31 août 2024) pour la République Populaire de Chine où il va prendre part au 9e Sommet du Forum sur la Coopération sino-africaine (FOCAC) prévue à Beijing du 4 au 6 septembre 2024.

La participation du chef de l’Etat à ce sommet, a-t-elle indiqué, met en relief l’importance de la coopération entre les deux pays. De sources diplomatiques maliennes, la présence du chef de l’Etat traduit également «la volonté du Mali de consolider ses relations avec un partenaire qui a toujours respecté ses choix stratégiques et ses valeurs».

Ce sommet, selon elles, représente «une opportunité majeure» pour renforcer les relations bilatérales entre le Mali et la Chine, notamment dans les domaines de l’industrialisation, de la modernisation agricole, du développement des talents ainsi que dans la coopération stratégique dans plusieurs secteurs clés pour le développement du Mali.

Selon de nombreux experts maliens en géopolitique et en géostratégie, cette 9e édition du FOCAC va marquer «une nouvelle étape dans les relations entre la Chine et les pays africains». Et pour eux le thème du sommet, «Travailler ensemble à promouvoir la modernisation et à construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau», est déjà assez «révélateur de l’engagement de Beijing à peser de tout son poids dans le développement intégral du Mali voire de l’Afrique» !

