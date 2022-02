Le Tchad et le Mali sont deux pays du Sahel qui entretiennent de meilleures relations et coopération. En janvier 2013, le Tchad envoie 2000 hommes en appui à l’intervention militaire de la France contre les djihadistes dans le nord du Mali. Les troupes tchadiennes tiennent un rôle décisif dans la victoire de la coalition pro-gouvernementale contre Al-Qaïda au Maghreb islamique à la bataille du Tigharghâr. Depuis février 2014, les armées tchadienne et malienne coopèrent au sein du G5 Sahel. En effet, en 2017, le Niger, le Mali et le Tchad concluent un accord de coopération judiciaire qualifié d’historique par les signataires. Cet accord prévoit la mise en place de commissions rogatoires internationales, l’échange entre les États des actes judiciaires, la comparution des témoins, experts et personnes poursuivies et une politique de coopération en cas d’extradition.En effet, le Mali et le Tchad ont décidé de l’exemption réciproque de visas au profit des ressortissants des deux pays, Elle vient également confirmer l’engagement des deux Chefs d’Etat en faveur de l’intégration africaine. Les Maliens sont autorisés donc à se rendre au Tchad sans visas et les ressortissants tchadiens peuvent venir au Mali dans les mêmes conditions. Lors d’une visite du président Kéita à N’Djamena, les deux chefs d’Etat ont parlé de la sécurité dans la bande sahélo-saharienne, notamment de l’opérationnalisation de la Force conjointe du G5 Sahel (Burkina, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) dont le poste principal de commandement a été inauguré le 9 septembre par le président de la République qui préside également cette organisation.

Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keita durant son règne, le Président de la République, Chef de l’Etat et son Épouse Keita Aminata Maiga ont accueilli en septembre 2018, au pavillon présidentiel de l’Aéroport International Président Modibo Keita Bamako-Senou; Son Excellence Monsieur Idriss Deby Itno, Président de la République du Tchad accompagné de son Épouse Hinda Deby Itno pour assister aux festivités commémoratives du 58ème anniversaire de l’indépendance de notre pays samedi 22 septembre 2018.

C’est en 2021 que le Tchad a déployé 1.000 soldats supplémentaires au Mali en appui des forces engagées dans des combats contre les insurgés alors que la France réduit sa présence militaire dans la région du Sahel.

Assitan DIAKITE

