Le Mali et la République Populaire de Chine ont établi leurs relations diplomatiques le 25 octobre 1960. Depuis, et en dépit des changements d’ordre politique et économique intervenus de part et d’autre, les relations entre le Mali et la République Populaire de Chine n’ont cessé de s’accroître à la grande satisfaction des deux pays.

Au fil du temps, les liens politiques se sont raffermis davantage grâce aux échanges de visites de haut niveau et à la politique malienne de soutien constant à la République Populaire de Chine sur la question de Taiwan. Le Mali reste toujours fidèle à une République Populaire de Chine unie et indivisible. Les visites au Mali en janvier 1964 de SE Feu ZHOU Enlai, Premier Ministre chinois, et celle à Beijing du Président Feu Modibo Keita la même année, ont consacré et consolidé les relations politiques entre la République Populaire de Chine et la République du Mali avec la signature du « Traité d’amitié », cadre juridique de coopération entre les deux pays.

Toujours au chapitre des visites, on retient celles effectuées en Chine par Son Excellence Monsieur Alpha Oumar KONARE en 1994 et au Mali par le Président de la République JIANG Zemin en 1996.

Ce beau lien de coopération continuera toujours

Pour sa part, Son Excellence Monsieur Amadou Toumani TOURE s’est rendu en Chine à trois reprises. En effet, du 15 au 20 juillet 2004, SEM Amadou Toumani TOURE a effectué une visite de Travail et d’Amitié en République Populaire de Chine. Pour la circonstance, le Chef de l’Etat y a conduit une importante délégation composée de trois ministres et d’une cinquantaine d’hommes d’affaires maliens.

Cette visite a été l’occasion pour les deux pays de se rencontrer, une fois de plus, au plus haut niveau et de consolider leurs liens d’amitié et de coopération. Elle a été couronnée par des échanges fructueux sur le plan politique et la signature de cinq Accords dont deux de coopération économique et technique portant respectivement sur un prêt sans intérêt de 20 millions de yuans (1 milliard 545 millions de FCFA environ) et un don de 40 millions de yuans (3 milliards 635 millions de FCFA environ)

Les prêts et dons accordés à notre pays par la Chine de 1967 à nos jours ont permis la réalisation d’infrastructures, au nombre desquelles on peut citer les toutes premières unités industrielles ainsi que les sociétés et entreprises d’Etat du Mali.

L’aide financière accordée par la République Populaire de Chine a également permis la réalisation d’infrastructures comme le Centre International de Conférences de Bamako (ex Palais des Congrès), le Stade du 26 Mars, le Mémorial Modibo Keita, l’extension des Bureaux de la Présidence, la construction de trois stades respectivement à San, Koutiala et Bougouni, des Maisons de la Femme et de l’Enfant à Bamako et dans les huit régions du Mali et la construction de deux écoles rurales à Sévaré et M’Pessoba.

Le mali a signé les accords de dons et prêts suivants, au titre de la coopération financière :

Accord du 29 mars 2007 :30 millions de RMB (2 milliards 318 millions de FCFA environ)

Accord du 05 juillet 2007 : 20 millions de RMB (1 milliard 545 millions de FCFA environ)

Accord du 13 décembre 2007 : 10 millions de RMB (772 millions de FCFA environ)

Prêts sans intérêt :

Accord du 12 décembre 2007 : 30 millions de RMB (2 milliards 318 millions environ)

Accord du 31 décembre 2007 : 10 millions de RMB (772 millions de FCFA environ)

D’ores et déjà le volume des échanges commerciaux entre le Mali et la République Populaire de Chine est demeuré limité depuis l’établissement, en 1960, des relations diplomatiques entre les deux pays et ce, jusqu’à un passé récent.

Plusieurs projets entre les deux pays ont été réalisés notamment la construction du 3ème pont de Bamako le projet de Maison des Arts d’Ansongo et la construction de deux écoles rurales à Mopti et à Sikasso, constituent également des signes forts de la coopération entre notre pays et la Chine etc.

La coopération culturelle avec la République Populaire de Chine est régie par un accord signé le 15 juillet 2004. Elle s’articule autour de la formation des formateurs, l’enseignement et l’organisation des stages de formation ainsi que d’autres types d’échanges culturels.

Quant à la coopération sanitaire, elle se manifeste à travers l’envoi d’une Mission Médicale Chinoise aux termes des dispositions du Protocole d’Accord signé le 16 juillet 2001 entre le Gouvernement de la République Populaire de Chine et le Gouvernement du Mali

Dans ce domaine, la République Populaire de Chine fournit également des Médicaments à notre pays. De la part du partenaire chinois, le Mali bénéficie régulièrement de dons en équipements sanitaires et d’autres financements d’urgence.

Dans le domaine du Tourisme et de l’Artisanat, le Mali et la Chine ont signé un Accord de coopération à Beijing le 15 juillet 2004.

Aujourd’hui, les autorités de la transition du Mali à la recherche des voies et moyens afin de sortir le pays plongé dans une guerre depuis 2012. C’est dans ce cadre qu’un protocole d’accord de coopération a été signé entre la Chine et le Mali pour donner un nouveau souffle à leurs relations.

Une délégation conduite par Mr Wan Lei, chargé d’affaires à l’ambassade de Chine au Mali a été reçue en audience, le vendredi 23 juillet 2021, par le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Camara.

L’objectif de cette visite était la signature d’une convention de coopération entre les deux pays et la remise d’un don de matériels à nos Forces de défense et de sécurité offert par la Chine.

La coopération entre le Mali et la République Populaire de Chine est mutuellement avantageuse et offre de brillantes perspectives.

Assitan DIAKITE

