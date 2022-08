En prélude à la première session de la Commission mixte de coopération Mali-Iran devant se tenir demain en présence des ministres des Affaires étrangères des deux pays, les experts des deux parties ont examiné hier les nouvelles opportunités de partenariat bilatéral autour de plusieurs axes

A l’invitation de son homologue malien, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, Hossein Amir Abdollahian, à la tête d’une importante délégation comprenant des représentants de départements ministériels et structures ainsi que d’opérateurs économiques iraniens, effectuera à compter d’aujourd’hui une visite de travail de deux jours dans notre pays.

Au cours de son séjour, Hossein Amir Abdollahian aura des entretiens en tête-à-tête avec le ministre Abdoulaye Diop et devrait être reçu par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. En marge de cette visite, se tiendra la première session de la Commission mixte de coopération Mali-Iran. Ladite session interviendra dans un contexte marqué, de part et d’autre, par les effets pervers des sanctions économiques et financières illégales et illégitimes imposées à l’encontre de ces deux pays à cause de leur choix politique.

Pour le Mali, la tenue de cette session s’inscrit en droite ligne de la politique de diversification de ses partenaires stratégiques prônée par les plus hautes autorités de la Transition consécutivement aux enjeux géopolitiques et géostratégiques de l’heure ainsi qu’à la détermination du peuple malien de prendre son destin en main.

Les travaux de cette session ont été précédés, hier au département des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, par une réunion des experts des deux parties. Cette rencontre a été co-présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Tounkara, et le directeur du département du Centre et de l’Ouest de l’Afrique du ministère des Affaires étrangères d’Iran, Allakbar Rezael.

Les questions examinées ont porté sur les nouvelles opportunités de coopération bilatérale s’articulant autour de plusieurs axes. Il s’agit des propositions et offres de partenariat de la partie iranienne y compris celles faites lors de la visite du ministre Diop à Téhéran en février dernier dans les domaines de la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la santé, l’enseignement supérieur, la recherche scientifique, la technologie, l’agriculture et l’élevage. La partie malienne devrait présenter des projets prioritaires identifiés. Aussi, il était prévu une rencontre entre opérateurs économiques maliens et iraniens.

Dans son intervention, Abdoulaye Tounkara énoncera que les travaux des experts, préparatoires de la Commission mixte de coopération Mali-Iran, visent à renforcer les relations bilatérales. Mais aussi une occasion de passer en revue les acquis de la coopération bilatérale, économique et technique depuis l’établissement des relations entre nos deux pays. Selon lui, les échanges entre les deux délégations permettront non seulement de donner une nouvelle impulsion aux relations dans les domaines politiques, économiques et sécuritaires mais aussi et surtout de jeter les bases de la tenue de cette Commission mixte.

De son côté, Allakbar Rezael, retiendra que la création de ladite Commission mixte est le fruit du déplacement du ministre Abdoulaye Diop à Téhéran. Ajoutant que cela témoigne le sérieux des deux parties à développer la coopération pour améliorer les intérêts de part et d’autre. Le diplomate iranien s’est dit sûr que les obstacles pourront être déterminés et remontés avant de rappeler que son pays est intéressé de pouvoir partager ses connaissances avec le peuple frère du Mali.

Les deux parties conviendront de la mise en place d’un comité conjoint de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de la Commission mixte. Et un communiqué conjoint de cette visite officielle ainsi que le procès-verbal de la première session de la Commission mixte de coopération Mali-Iran seront signés par les deux parties.

