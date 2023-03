Mali : l’USAID offre des équipements au ministère de la Santé d’une valeur de plus de 34 millions de Fcfa

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité des données sanitaires incluant la Covid-19, le Bureau de l’USAID au Mali a offert des équipements d’une valeur de près de 35 millions de Fcfa au ministère de la Santé et du Développement social. La cérémonie de réception des matériels s’est déroulée, le lundi 27 mars, dans la salle de conférence du département sous l’égide du secrétaire général par intérim, Souleymane Traoré.

Le Bureau de l’USAID-Mali à travers son projet CHISU (Country Health Information system and data use) met à la disposition du ministère de la Santé et du Développement social des équipements composés de 46 ordinateurs, 87 SoBoXs et 64 tablettes. Cet appui s’élève à 34, 980 millions FCFA répartis comme suit : 10 ordinateurs, 15 SoBoXs au niveau central, 4 ordinateurs, 8 SoBoXs au niveau régional, 32 ordinateurs, 64 SoBoXs et 64 tablettes au niveau districts sanitaires.

La remise de matériels informatiques fait suite à l’évaluation de l’état des équipements de technologie de l’information menée par CHISU au niveau de la direction générale de la Santé Publique, l’INSP, la Cellule de Planification et de Statistique (CPS), l’ANTIM et les régions de Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako. Cette contribution, selon le Dr Mounkala A Billo, senior global health security advisor du Bureau de l’USAID Mali, va aider à la qualité des données à travers la complétude, la promptitude et la disponibilité des données en temps réel.

« Cela fait déjà une année que le ministère de la Santé et du Développement social en partenariat avec l’USAID a entamé la mise en œuvre effective du projet CHISU », a rappelé le secrétaire général par intérim du département de la Santé, Souleymane Traoré. Il s’est réjoui du travail accompli par le Country Health Systems and Data use qui a eu un impact réel et concret sur le système d’information sanitaire COVID-19.

Tout en promettant de faire un bon usage des matériels, Souleymane Traoré a donné la garantie aux partenaires du Mali que les équipements vont permettre un renforcement de la qualité des données de COVID-19. Il a profité de l’occasion pour demander aux acteurs du système de santé de redoubler d’effort dans leurs tâches régaliennes.

Il faut rappeler que le Mali a enregistré son premier cas de Covid-19, le 25 mars 2020. Pour faire face à la maladie, le pays s’est doté d’un plan national de riposte et de déploiement des vaccins contre la Covid-19. La mise en œuvre du plan a permis d’offrir la vaccination a une frange importante de population de plus de 12 ans.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

