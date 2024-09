Nouveau chapitre pour le partenariat stratégique Chine-Mali

(écrit par S.E.M. Chen Zhihong, Ambassadeur de Chine au Mali)

Le Sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine s’est tenu solennellement à Beijing du 4 au 6 septembre 2024. Après six ans, la grande famille sino-africaine s’est à nouveau réunie à Beijing pour célébrer l’amitié et discuter de l’avenir, esquissant une nouvelle vision pour le développement commun des relations sino-africaines et écrivant un nouveau chapitre de l’unité et de la coopération du Sud mondial. Les dirigeants des 53 pays africains ayant établi des relations diplomatiques avec la Chine, le Président de la Commission de l’Union africaine, le Secrétaire général des Nations Unies et des représentants de plus de 30 organisations internationales et régionales africaines étaient présents au Sommet.

Lors du Sommet, autour du thème «Travailler ensemble à promouvoir la modernisation et à construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau», les parties chinoise et africaine ont passé en revue le parcours de l’amitié sino-africaine, apporté une haute appréciation aux progrès obtenus dans les actions de suivi du FOCAC, dégagé un consensus politique fort sur le renforcement de la coopération sino-africaine dans tous les domaines et adopté par consensus deux documents importants : la Déclaration de Beijing et le Plan d‘action. Les parties estiment à l’unanimité que le Sommet, couronné d’un grand succès, a abouti à des résultats importants notamment dans les quatre domaines suivants :

Premièrement, les relations entre la Chine et les pays africains ayant des relations diplomatiques avec elle ont toutes été portées au niveau du partenariat stratégique. Lors du Sommet, 30 partenariats stratégiques ont été établis ou rehaussés. Ensemble, la Chine et ses 53 partenaires africains stratégiques joueront un rôle encore plus important dans le renforcement du bien-être des Chinois et Africains et la préservation de la paix et de la stabilité dans le monde.

Deuxièmement, les relations entre la Chine et l’Afrique sont désormais rehaussées à une communauté d’avenir partagé de tout temps à l’ère nouvelle. Grâce aux 70 ans d’efforts inlassables, les relations sino-africaines se trouvent aujourd’hui dans la meilleure période de l’histoire. Du partenariat de type nouveau à la communauté d’avenir partagé de tout temps à l’ère nouvelle, en passant par le partenariat de coopération stratégique global, les relations sino-africaines accèdent à des niveaux toujours plus élevés avec une orientation plus claire et des dimensions plus enrichies. Ce qui montre la ferme détermination des plus de 2,8 milliards de Chinois et d’Africains à avancer en solidarité face aux transformations inédites depuis un siècle que traverse notre monde et inscrit un chapitre tout nouveau dans les annales de la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité.

Troisièmement, six grandes propositions ont été lancées pour que la Chine et l’Afrique travaillent ensemble à promouvoir la modernisation. Le Président Xi Jinping a appelé les deux parties à réaliser une modernisation marquée par la justice et l’équité, l’ouverture et le gagnant-gagnant, la primauté au peuple, la diversité et l’inclusion, le respect de l’écologie ainsi que la paix et la sécurité. Cet appel a fait l’objet d’une large adhésion des dirigeants africains et est devenu un consensus politique entre la Chine et l’Afrique. Signe d’une compréhension toujours plus approfondie sur la loi de la modernisation, cela a une grande portée profonde pour guider l’accélération de la modernisation du Sud global et promouvoir la modernisation dans le monde.

Quatrièmement, un vaste plan a été dessiné pour la coopération sino-africaine de la prochaine étape. Les parties chinoise et africaine ont adopté la Déclaration de Beijing et le Plan d’action, documents visant à renforcer la coopération sino-africaine pour les trois ans à venir. Le Président Xi Jinping a annoncé dix Actions de partenariat sur la modernisation que la Chine entreprendrait avec l’Afrique dans les trois ans à venir.

La République du Mali est un membre important du Forum sur la coopération sino-africaine. En tant qu’Ambassadeur de Chine au Mali, j’ai eu l’honneur d’accompagner le Président de la transition malien S.E. le Colonel Assimi Goïta tout au long de son voyage en Chine. À mes yeux, le Président Goïta a effectué une visite avec grand succès en Chine, envoyant un signal positif sur l’engagement du Mali dans la coopération sino-africaine et son dévouement au développement national. Durant la rencontre historique entre le Président Xi Jinping et le Président Assimi Goïta, les deux Chefs d’Etat ont conjointement annoncé la décision de porter les relations bilatérales au niveau d’un partenariat stratégique. Le Président Xi a indiqué que la Chine entend promouvoir l’amitié traditionnelle avec le Mali, continuer à se soutenir fermement, et offrir une assistance dans la limite de ses capacités au développement du Mali et à l’amélioration du bien-être du peuple malien. La Chine continuera à encourager ses entreprises à investir au Mali et à approfondir la coopération pragmatique. Le Président Goïta a hautement apprécié l’amitié fraternelle entre les peuples maliens et chinois ainsi que la sincérité et le pragmatisme de la coopération bilatérale. La partie malienne remercie la partie chinoise pour son aide précieuse au développement du Mali et souhaite consolider davantage cette amitié traditionnelle, renforcer le partenariat stratégique et approfondir la coopération mutuellement bénéfique dans divers domaines. La partie malienne a réaffirmé qu’elle adhère fermement au principe d’une seule Chine. Le Mali et la Chine respectent la souveraineté et l’indépendance nationales et s’opposent à toute ingérence dans les affaires intérieures d’autres pays.

Cette rencontre réussie a non seulement indiqué l’orientation du développement des relations entre les deux pays, mais a également insufflé une forte dynamique à la coopération dans divers domaines. La partie chinoise travaillera côte à côte avec la partie malienne pour mettre en œuvre minutieusement les consensus entre les deux Chefs d’État, afin que le partenariat stratégique sino-malien porte davantage de fruits et profite davantage aux deux peuples.

Les perspectives prometteuses des coopérations sino-africaines et sino-maliennes

Au cours du Sommet, les parties chinoises et africaines ont avancé dix Actions de partenariat sur la modernisation ayant pour but d’approfondir les coopérations sino-africaines à tous niveaux pour les trois ans à venir. Ces dix actions de partenariat offrent aussi de grandes opportunités pour la coopération sino-malienne.

Sur l’Action de partenariat pour l’inspiration mutuelle entre civilisations, la Chine et le Mali continuent d’approfondir les échanges d’expériences sur la gouvernance d’État à tous les niveaux et à travers de différents canaux, et de renforcer le dialogue entre les institutions législatives et les think-tanks.

Sur l’Action de partenariat pour la prospérité du commerce, la Chine a décidé d’accorder le traitement de tarif douanier zéro à 100% de catégories de produits exportés vers la Chine par le Mali. La Chine est prête à conclure un accord-cadre de partenariat économique pour le développement partagé avec le Mali. Nous continuons à encourager et à aider les entreprises maliennes à participer aux foires et expositions internationales en Chine.

Sur l’Action de partenariat pour la coopération sur les chaînes industrielles, les deux parties vont pousser en avant les projets de coopération minière et de transformation des produits agricoles. Un MOU a été signé entre la Société malienne de transmission et de diffusion (SMTD) et Huawei pour accélérer le projet « Mali Numérique».

Sur l’Action de partenariat pour l’interconnexion, les entreprises chinoises jouent toujours un rôle dynamique dans l’infrastructure malienne. Elles continueront à participer activement à la modernisation des réseaux d’infrastructure du Mali, tout en partageant leur savoir-faire et formant les talents locaux.

Sur l’Action de partenariat pour le développement, la Chine entend travailler étroitement avec le Mali dans le cadre de l’Initiative pour le développement mondial et continue à réaliser au Mali des projets de bien-être social de toute dimension.

Sur l’Action de partenariat pour la santé, la Chine souhaite saisir l’occasion de la signature du protocole d’accord relatif à l’envoi de l’équipe médicale chinoise au Mali pour raffermir la coopération sanitaire, encourage les sociétés pharmaceutiques chinoises à investir au Mali, continue à former les talents médicaux maliens et concrétise avec le partenaire malien le projet de la construction d’une unité de pied diabétique dans l’hôpital du Mali.

Sur l’Action de partenariat pour le développement de l’agriculture au bénéfice de la population, la Chine entend continuer le projet de démonstration agricole au Mali, faire don de machines et d’outils agricoles pratiques en réponse aux besoins locaux, et met en œuvre le concept «d’apprendre à l’homme à pêcher au lieu de lui donner du poisson».

Sur l’Action de partenariat pour les échanges humains et culturels, on va entreprendre de manière positive des activités de suivi du protocole d’accord conclu entre China Media Groupe et ORTM et de l’accord-cadre pour la deuxième phase de construction de l’Atelier Luban au Mali. La partie chinoise continue à offrir des bourses d’études supérieures et à proposer des places de formation aux amis maliens.

Sur l’Action de partenariat pour le développement vert, la Chine soutient fermement la transition écologique et énergétique du Mali, notamment à travers des projets structurants comme la nouvelle centrale solaire de Safo, la Centrale hydroélectrique de Gouïna et le projet de la ceinture solaire africaine, etc.

Enfin, sur l’Action de partenariat pour la sécurité commune, la partie chinoise continue d’envoyer des experts militaires au Mali et d’offrir des opportunités de formation aux officiers des forces armées maliennes. La partie chinoise comprend et soutient pleinement les efforts des forces armées maliennes pour sauvegarder la souveraineté nationale et rétablir la paix et la sécurité.

De plus, afin de démontrer la solidarité du peuple chinois et de soulager la souffrance de la population malienne, le gouvernement chinois a décidé de fournir, en plus des 2000 tonnes d’aide alimentaire sur le point d’arriver au Mali, une aide alimentaire d’urgence supplémentaire d’une valeur de 20 millions RMB, équivalant environ à 1 milliard 724 millions FCFA au peuple malien.

La Chine restera toujours fermement aux côtés des pays en développement

La direction du Parti communiste chinois constitue la caractéristique la plus essentielle et le plus grand avantage du socialisme à la chinoise. Le 3ème Plénum du XXème Comité central du Parti communiste chinois s’est tenu en juillet dernier. Le Plénum a pleinement répondu aux aspirations du peuple et a parfaitement reflété le concept chinois de démocratie populaire intégrale. Le Plénum réaffirme aussi que la Chine continuera de poursuivre fermement sa politique extérieure d’indépendance et de paix, de porter les valeurs communes de l’humanité qui sont la paix, le développement, l’équité, la justice, la démocratie et la liberté, de mettre en œuvre l’initiative pour le Développement mondial, l’initiative pour la Sécurité mondiale et l’initiative pour la Civilisation mondiale, d’appeler à un monde multipolaire égal et ordonné et à une mondialisation économique bénéfique pour tous, et de participer activement à la réforme et à la construction du système de gouvernance mondiale, en vue de construire une communauté d’avenir partagé pour l’humanité. La Chine sera toujours bâtisseur de la paix mondiale, contributeur au développement mondial et défenseur de l’ordre international. La Chine restera toujours fermement aux côtés des pays en développement.

Aujourd’hui, la Chine, le Mali et d’autres pays africains se trouvent tous à une étape cruciale du processus de la modernisation. Un proverbe africain dit:《Un vrai ami est quelqu’un avec qui vous partage le chemin》. Sur le chemin de la modernisation, nul ne doit être abandonné. À nous de rassembler la force des plus de 2,8 milliards de Chinois et d’Africains, de poursuivre main dans la main notre marche vers la modernité et de contribuer à la modernisation du Sud global, et à la paix et à la prospérité de toute humanité.

