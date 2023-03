Opportunités d’affaires au Brésil : Les pistes de partenariat d’affaires explorées

Pour booster les échanges commerciaux entre le Mali et le Brésil, l’agence Sésame, en collaboration avec la Chambre de commerce Brésil-Cedeao, a organisé une conférence en ligne. Cette rencontre a fourni essentiellement une vue d’ensemble sur les pistes de partenariat d’affaires entre les deux pays et plus précisément dans le secteur de l’agrobusiness.

“Agrishow est le plus grand salon agricole et une plateforme unique des opportunités d’affaires au Brésil. Il s’agit essentiellement d’une rencontre internationale de contractualisation, les visiteurs trouveront toutes les versions majeures de machines, outils, semences, pesticides et engrais, bref, toutes les technologies qui constituent la force l’agriculteur et l’élevage au Brésil”, affirme Adama Noumpounon Diarra, CEO de Sésame-SARL.

Agrishow favorise l’assemblage de tous les maillons de la chaîne de production de l’agro-industrie au Brésil, en permettant une approche plus près de tous les secteurs concernés et une meilleure compréhension des problèmes de chaque région et la recherche de solutions communes. Agrishow est une efficace et “grande vitrine technologique” et une “foire essentiellement d’affaires”.

Commerce général, agrobusiness, formation professionnelle, finances agricoles, telles sont, entre autres, opportunités que peuvent saisir Maliens et Brésiliens à travers un partenariat entre l’agence Sésame SARL (relations publiques et facilitation d’affaires) d’Adama Noumpounon Diarra et Brésil Global Math International Business

Alexis Kalambry

