Passeport et carte d’identité de l’AES : Il ne reste que l’approbation des trois Chefs d’Etat

Le vendredi 22 novembre, les Ministres de la Sécurité des Etats de l’AES se sont réunis dans notre Capitale, Bamako, pour valider les spécifications techniques harmonisées des documents de voyage et d’identité (passeport et carte d’identité nationale). A la suite de cette réunion, les ministres ont été reçus par le Président de la Transition et Président de l’AES, General Assimi Goita, à Koulouba. Ce dernier a insisté sur l’élaboration de ces documents dans les plus brefs délais.

Cette rencontre des ministres de la sécurité dans l’espace de l’AES intervient après la décision de leurs dirigeants d’élaborer un nouveau document de voyage harmonisé pour les concitoyens de cette conféderaytion marquant un grand pas dans leur processus de retrait de la CEDEAO. Ladite rencontre a vu la participation du Commissaire Divisionnaire de Police Mahamadou Sana, Ministre de la Sécurité du Burkina Faso, du General de Brigade Mohamed Toumba, Ministre de la Sécurité du Niger et de leur homologue malien General de Division, Daoud Aly Mohammedine ainsi que les experts des trois pays sur le sujet.

A la lumière du communiqué final, il ressort que cette réunion des ministres de la sécurité de l’AES avait pour but de valider les spécifications techniques harmonisées des documents de voyage et d’identité (passeport et carte d’identité nationale) afin de favoriser la libre circulation des personnes et des biens dans une dynamique d’intégration plus poussée, conformément à la vision des plus hautes autorités des trois pays. Ainsi, qu’à la suite de la cérémonie d’ouverture, ces ministres ont entendu la présentation du rapport des experts et ont procédé à l’examen et à la validation des spécifications techniques harmonisées des documents de voyage et d’identité de la Confédération des Etats du Sahel (AES). Qu’ils ont aussi accueilli favorablement les recommandations formulées par les Experts.

En conclusion, note-t-on dans ce communiqué, les Ministres ont rappelé la nécessité de poser des actes concrets allant dans le sens de faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans l’Espace AES. Aussi, qu’ils ont indiqué que les documents de voyage et d’identité harmonisés seront soumis à la très haute approbation des Chefs d’Etat de la Confédération. Et de poursuivre qu’en marge de la rencontre, les trois ministres ont échangé sur le contexte géopolitique et examiné la situation sécuritaire dans l’espace AES. A ce titre, ils ont salué les succès significatifs enregistrés par les Forces de sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et les trafics de tous genres.

A la suite de leur rencontre, le Président en exercice de la Confédération de l’AES, le General Assimi Goita, a accordé une audience aux trois ministres. Au cours de laquelle, il a insisté sur l’importance de rendre ces nouveaux documents accessibles à la population dans les meilleurs délais. C’est le passeport en cours d’utilisation au Burkina Faso qui sera retenu comme modèle pour les trois pays, tandis que la carte biométrique nationale du Mali sera adoptée comme modèle pour l’ensemble de l’espace AES.

Adama Tounkara

Commentaires via Facebook :