« Personne ne passera par le Sénégal pour déstabiliser le Mali », déclare Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, en visite à Bamako

De retour de Kigali au Rwanda où il a participé à la cérémonie de prestation de serment du président Paul Kagamé, Ousmane Sonko, le Premier ministre du Sénégal, a effectué lundi une escale de quelques heures à Bamako. Une visite qui lui a permis d’échanger avec les autorités de la transition malienne autour des questions d’intérêt général.

Au cours de sa visite de quelques heures à Bamako, le Premier ministre sénégalais a rencontré successivement son homologue malien, Choguel K Maïga, et le président de la transition, le Colonel Assimi. Cette du Chef du gouvernement sénégalais, depuis sa nomination, vise à raffermir les relations d’amitié et de fraternité entre les deux pays. Les échanges entre Ousmane Sonko et les autorités maliennes ont porté sur les rapports de coopération entre le Mali et le Sénégal.

A sa sortie d’audience avec le Chef de l’Etat malien, où il affirme avoir discuté avec lui sans filtre, Ousmane Sonko a déclaré que « ne personne ne passera par le Sénégal pour soit déstabiliser le Mali ou un autre pays frère ». Des propos qui rassurent une partie de l’opinion qui accuse le Sénégal comme un pays à la solde de la France. Laquelle est accusée à tort ou à raison comme étant la base de tous les maux du Mali.

Le Premier ministre du Sénégal a aussi évoqué la question de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) fondée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. En janvier, les trois pays sahéliens avaient claqué la porte de la Cédéao. Le Sénégal et le Togo ont été désignés comme médiateurs entre l’Organisation sous-régionale et les pays de l’AES. Il affirme avoir mis en avant les avantages du dialogue entre les deux entités tout en dénonçant les sanctions prises par les Chefs d’Etat de la Cédéao à l’encontre des trois pays.

En cas de l’échec de la négociation, le président du PASTEF- les Patriotes dit respecter le choix souverain des autorités maliennes tout en assurant que cela ne changera rien dans les relations séculaires et fraternelles entre le Mali et le Sénégal. Cette visite du Chef du gouvernement sénégalais, qui intervient après celle de son président Diomaye Faye en mai dernier, a été l’occasion pour lui de présenter de vive voix les condoléances du peuple sénégalais au peuple frère du Mali suite aux évènements douloureux du 28 juillet à Tinzawaten.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

