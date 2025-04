Pour renforcer la résilience et le développement au Mali : L’Ambassade du Japon au Mali finance 8 projets à hauteur de 6,6 milliards de FCFA

C’était à la faveur d’une conférence de presse tenue le mercredi 9 Avril dernier que l’Ambassadeur du Japon au Mali, SEM. Murata Yukuo accompagné de Maleye Diop, coordinateur résident par intérim des Nations Unies au Mali et représentant résident du PNUD au Mali a fait part d’un financement de 8 projets de certaines Agences du système des Nations Unies et du Comité International de la Croix-Rouge (CICR). Cela entre dans le cadre du budget supplémentaire du Japon pour l’année 2024-2025.

Ces projets visent à répondre aux effets des crises humanitaires et sécuritaires auxquelles fait face le Mali, en apportant une assistance vitale aux populations vulnérables et de soutenir l’entrepreneuriat et l’innovation technologique pour faciliter l’appropriation et la vulgarisation au Mali de technologie innovante de durcissement du soi, ouvrant la voie à des infrastructures plus résilientes et adaptées aux conditions locales.

En effet, ces projets financés seront mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Bureau International du Travail (BIT), le Programme Alimentaire Mondial (PAM), l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), et le Comité International de la Croix-Rouge (CICR).

Dans son allocution, Murata Yukuo, Ambassadeur du Japon au Mali a souligné que malgré d’énormes efforts consentis par le Gouvernement du Mali pour alléger la souffrance des populations, la situation sécuritaire et humanitaire demeure toujours préoccupante, surtout dans les régions du centre et du nord du pays. Qu’en vue d’accompagner ces efforts, le Japon finance, chaque année sur son budget supplémentaire, depuis 2013, dans le cadre de la coopération multilatérale, certains projets initiés par certaines organisations internationales. C’est dans cette logique, dit-il, le Gouvernement du Mali a approuvé, le 17 décembre dernier, le financement des 8 projets initiés dans divers domaines par les organisations internationales.

Ces projets financés sous forme de don pour un montant global de 10.650.000 dollars US, soit environ 6,6 milliards de FCFA, explique M. Yukuo, permettront de faire face aux défis urgents et imprévisibles qu’affrontent le peuple malien par la stabilisation de la situation humanitaire et sécuritaire. Egalement, ce don vise à contribuer à la protection des populations, au développement socio-économique, ainsi qu’à la consolidation de la paix et de la stabilité au Mali.

Au coordinateur résident par intérim des Nations Unies au Mali et représentant résident du PNUD au Mali, Maleye Diop d’affirmer que ce soutien du Gouvernement japonais témoigne la bonne coopération et de l’amitié entre ce pays et le Mali. Aussi, le partenariat stratégique entre le Gouvernement du Japon et le Système des Nations Unies. « Grâce à cet appui, nous pourrons non seulement améliorer la situation immédiate des populations, mais aussi poser les bases d’un développement inclusif et durable avec des solutions plus intégrées » a-t-il assuré avant de renchérir qu’à travers leurs efforts communs aux côtés du Gouvernement et les autres acteurs de développement, qu’ils peuvent envisager des solutions durables et transformer les obstacles que traversent le Mali en opportunités pour le développement et la résilience des communautés.

Mariam Sissoko

