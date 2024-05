Deux mois après avoir dénoncé les accords militaires qui lient son pays et les Etats-Unis, le Premier ministre nigérien, Ali Mahamane Lamine Zeine, a fait des confidences dans une interview à Washington Post sur les raisons profondes qui ont précipité l’annonce du départ des troupes américaines du Niger.

Une délégation américaine de haut niveau séjourne à Niamey pour discuter du plan de retrait des troupes américaines demandé par le Niger. Cette délégation est conduite par Christopher Maier, adjoint au secrétaire à la Défense chargé des opérations spéciales et des conflits de faible intensité. Au même moment, Washington cherche un point de chute pour les 1100 soldats américains.

Avant l’arrivée de cette délégation américaine, le Premier ministre nigérien, M. Zeine a fait des aveux qui ont poussé les autorités nigériennes à qualifier la présence américaine d’illégale.

Dans cet entretien exclusif au prestigieux journal “Washington Post”, Ali Mahamane Lamine Zeine a affirmé que le départ des troupes américaines du Niger se justifie par les menaces proférées par des officiels américains, particulièrement la secrétaire d’État adjointe américaine aux affaires africaines, Molly Phee, lors de sa visite dans la capitale nigérienne.

Aux dires du chef de l’administration nigérienne, Molly Phee a menacé le Niger de sanctions si Niamey se hasardait à signer un accord pour vendre l’uranium qu’il produit à Téhéran.

“Premièrement, vous venez ici nous menacer dans notre pays. C’est inacceptable. Et vous venez nous dire avec qui nous pouvons avoir des relations, ce qui est également inacceptable. Et vous le faites avec un ton condescendant et un manque de respect”, s’est insurgé Ali Mahamane Lamine Zeine en répondant à la question de nos confrères.

Pour Mahamane Lamine Zeine, les Américains n’ont rien fait pour défendre et protéger le Niger contre le terrorisme après 12 ans de présence et qu’au même moment en Ukraine et en Israël, les Etats-Unis continuent de mettre le paquet pour défendre l’Etat hébreux contre le Hamas et l’Ukraine contre la Russie.

“Les Américains sont restés sur notre sol sans rien faire quand les terroristes tuaient nos populations et brûlaient des communes. Ce n’est pas un signe d’amitié de venir sur notre sol et de laisser les terroristes nous attaquer. Nous avons vu ce que les Etats-Unis font pour défendre leurs alliés comme en Ukraine ou en Israël”, a constaté le Premier ministre.

Toutefois, malgré la fin des accords militaires, le Premier ministre nigérien s’est dit prêt à poursuivre les relations économiques et diplomatiques avec les Etats-Unis. Au cours de cette interview, il a lancé un appel aux investisseurs américains.

“Si des investisseurs américains arrivaient, nous leur donnerions ce qu’ils veulent. Nous avons de l’uranium, du pétrole, du lithium. Venez, investissez, c’est tout ce que nous voulons”, a-t-il lancé.

Ousmane Mahamane

Commentaires via Facebook :