Le 18 mars 2025, les autorités maliennes ont annoncé le retrait du Mali de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), mettant fin à des décennies de coopération avec cette institution. Cette décision, motivée par la suspension du Mali après le coup d’Etat de 2020 et l’absence de soutien de l’organisation, a été justifiée par le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop dans une lettre de notification dénonçant une « marginalisation injuste du pays » alors que le Mali a toujours partagé ses idéaux.

Mais quelles sont les conséquences concrètes de ce retrait ? Quels secteurs sont touchés et que perd réellement le Mali ?

L’OIF a longtemps soutenu l’éducation au Mali, notamment à travers des programmes de formation des enseignants, la promotion de la langue française et des initiatives en faveur de la scolarisation des filles. Le retrait du pays signifie une perte de financements et les opportunités de formation pour les jeunes.

Selon Habraham Thiam, observateur des questions politiques et diplomatiques, sur le plan de la Culture et de l’industrie créative, le Mali, « bénéficiait du soutien de l’OIF pour la promotion de ses artistes et de ses productions littéraires, cinématographiques et musicales. L’arrêt des subventions et des programmes d’échanges risque de porter un coup dur à l’essor des industries culturelles, qui peinaient déjà à trouver des financements ».

Dans le secteur de la Coopération économique et de l’entrepreneuriat, il poursuit que « l’OIF accompagnait les jeunes entrepreneurs africains via des financements, des formations et des mises en réseau ».

Ce que le Mali perd

Et d’ajouter qu’avec son départ, « le Mali perd un levier de soutien pour son secteur privé, notamment pour les startups et les initiatives d’entrepreneuriat féminin. Le soutien aux Droits humains et la gouvernance ».

Il faut tout simplement noter que le « départ de l’OIF signifie avant tout une perte d’accès à des financements et à des opportunités d’échanges internationaux. Si l’impact économique reste relatif, car l’OIF n’est pas un bailleur de fonds majeur, le Mali se prive d’un réseau diplomatique important qui lui permettait de plaider sa cause sur la scène internationale », estime l’observateur avertit des questions politiques et diplomatiques.

Ce retrait marquerait aussi l’isolement du pays vis-à-vis des institutions internationales occidentales et francophones.

Le retrait du Mali de l’OIF a des répercussions directes sur plusieurs secteurs, notamment l’éducation, la culture et la coopération économique. Si le gouvernement malien y voit un geste souverain face à une organisation jugée partiale, ce choix risque d’affecter certains acteurs locaux qui bénéficiaient des programmes de l’OIF. Reste à voir si Bamako parviendra à compenser ces pertes par de nouvelles alliances stratégiques.

Il est à rappeler que les Etats et gouvernements membres de l’OIF cotisent pour financer ses activités. Le budget de l’OIF repose principalement sur les contributions obligatoires et volontaires de ses membres mais aussi sur d’autres sources de financement de partenaires internationaux (Union européenne, ONU, Banque mondiale, etc.).

L’OIF est une organisation internationale basée à Paris, dont 93 Etats et gouvernements sont membres. Parmi ces membres, on dénombre en 2024 un total de 56 membres de plein droit, 5 membres associés et 32 observateurs.

Après ce retrait, le Mali va-t-il privilégié désormais ses alliances avec des partenaires comme la Russie, la Chine ou encore la Turquie ?

Wait and see !

Djibril Diallo

