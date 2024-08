Le Président de la transition malienne, Colonel Assimi Goïta, s’apprête à participer à la 9e édition du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC), qui se tiendra à Pékin du 4 au 6 septembre 2024. Ce déplacement revêt une importance particulière pour le Mali, qui, après avoir renforcé ses liens avec la Russie, se tourne désormais vers la Chine pour diversifier ses partenariats économiques et stratégiques.

Lors de ce forum, le président Goïta dirigera une importante délégation malienne, avec pour mission de renforcer les partenariats dans les domaines de la sécurité, de l’économie, des infrastructures, et de l’agriculture. La sécurité, un enjeu majeur pour le Mali, sera au centre des discussions, alors que le pays fait face à des défis multiples liés à la stabilité régionale.

La participation de Assimi Goïta à ce sommet s’inscrit dans un cadre plus large de coopération sino-africaine. Le sommet, qui se tiendra à Pékin sous la direction du président chinois Xi Jinping, mettra en lumière l’engagement de la Chine à soutenir la modernisation de l’Afrique. Durant trois jours, des discussions intenses aborderont des thématiques clés telles que la modernisation, l’industrialisation, la paix et la sécurité.

Le 6 septembre, la 8e conférence des entrepreneurs africains et chinois sera un moment fort de ce sommet, où des mesures concrètes visant à renforcer les relations économiques entre la Chine et l’Afrique seront débattues. La Chine, principal investisseur en Afrique et son premier partenaire commercial depuis 15 ans, joue un rôle central dans le développement des infrastructures et de l’industrialisation du continent.

Une coopération fondée sur des intérêts communs

Depuis la création du FOCAC il y a 24 ans, la Chine a intensifié sa présence économique en Afrique, avec des investissements dépassant les 47 milliards USD en 2022. Cette dynamique s’est poursuivie au premier semestre 2023, avec des investissements directs chinois en Afrique atteignant 1,82 milliard USD, en hausse de 4,4 % par rapport à l’année précédente. L’objectif de ce partenariat est d’accompagner l’Afrique vers une industrialisation durable, avec un accent particulier sur l’infrastructure numérique, les énergies renouvelables et la formation des talents locaux.

Selon Chen Xiaodong, vice-ministre chinois des Affaires étrangères, ce sommet revêt une importance stratégique pour la Chine, qui souhaite bâtir une « communauté d’avenir Chine-Afrique » basée sur un développement mutuellement bénéfique. À travers ce partenariat, Pékin entend non seulement consolider son rôle en Afrique, mais aussi promouvoir une coopération plus large et plus équilibrée dans l’économie mondiale.

Une modernisation inspirée du modèle chinois

La Chine se présente comme un modèle de réussite en matière de modernisation, et les dirigeants africains, y compris Assimi Goïta, peuvent s’inspirer de l’expérience chinoise pour orienter les réformes en Afrique. Tiebing Xu, professeur à l’université de Pékin, a rappelé que la modernisation de la Chine, entamée en 1949, a permis au pays de devenir une puissance économique mondiale, avec des avancées significatives dans des secteurs clés comme les nouvelles technologies et l’urbanisation.

Le sommet FOCAC de 2024 représente une opportunité pour Pékin et Bamako de renforcer leurs relations, non seulement sur le plan économique, mais aussi en matière de sécurité et de gouvernance. Pour le Mali, cette coopération pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de développement, fondée sur l’autonomie et le respect de sa souveraineté.

Madiassa Kaba Diakité

