Axe Bandiagara-Bankass : Un autre pont saboté

Les terroristes, après avoir tué 36 civils et 9 militaires dans le cercle de Bankass, ont dynamité, le mardi, tard dans la nuit, un pont sur l’axe Bandiagara-Bankass sur la route nationale N°15 (RN°15). Ledit pont est situé à quelques kilomètres du pont de Sogonbia qui a été saboté il y a quelques mois et qui est actuellement en chantier. Les populations de Bankass et Koro sont ainsi coupées du reste du Mali. « Avec le sabotage de ce pont dynamité, nos populations sont sous embargo. Il n’y a pas de déviation possible »,adéploré un membre du conseil local de la jeunesse de Bankass.

