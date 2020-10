Mali : la route Hôpital du Mali- Sabalibougou-Dougourakoro réhabilitée

La route reliant l’Hôpital du Mali (Commune VI de Bamako) à Dougourakoro en passant par Sabalibougou est désormais réhabilitée. Longue d’une dizaine de Kilomètres, sa réhabilitation, qui a coûté des millions de FCFA, est le fruit de la collaboration entre la mairie de Kalaban-Coro et celle de Baguineda et des populations des villages de Sabalibougou et de Dougourakoro.

-Maliweb.net- La réhabilitation de l’axe Hôpital du Mali (Commune VI de Bamako)- Sabalibougou-Dougourakoro met fin au calvaire des populations. Fruit de la collaboration entre les mairies des communes de Kalaban-Coro et de Baguineda et des populations des villages de Sabalibougou et de Dougourakoro, la réhabilitation de cette route, qui aura coûté plus d’une dizaine de millions de Fcfa, permettra aux riverains de rallier la ville de Bamako sans aucune difficulté.

Son aménagement est le fruit d’une prise de conscience de la population de deux villages (Sabalibougou dans la commune de Kalaban-Coro et Dougourakoro dans la commune de Baguineda) suite à sa dégradation avancée. C’est ce qu’a déclaré Tahirou Touré, vice-président de la Coordination pour le développement de Sabalibougou et de Dougourakoro (CDSD).

Pour sa réhabilitation, la mairie de la Commune de Kalaban-Coro a contribué par la mise à disposition gratuite des machines (Ndlr, elles appartiennent à la Mairie) et le personnel de travail. La mairie de Baguineda n’est pas restée en marge, puisqu’elle a versé une contribution financière. La contribution des populations des deux villages s’élève à plus de 06 millions de FCFA.

Cette somme, selon Tahirou Touré, a servi au fonctionnement des machines, la prise en charge des travailleurs des machines et l’achat des chargements de terre. Il a également souligné la participation l’abattoir frigorifique de Sabalibougou par la mise en disposition gratuite de la carrière pour la fourniture de la terre et la contribution financière.

Le Maire de Kalaban-Coro, Tiécoura Hamadoun Diarra, s’est beaucoup réjoui de la réhabilitation de la route. Selon l’édile sa municipalité est la seule qui dispose du matériel nécessaire pour faire une route. Il a invité les autres communes à emboiter le pas de Kalaban-Coro. D’après lui, rien n’est au dessus de la volonté du peuple malien si tant est qu’il est disposé à le faire. De son côté le maire délégué de Baguinéda, Lamine Coulibaly, a salué la collaboration entre les deux municipalités et plaide pour un partenaire beaucoup plus approfondi entre les deux communes mitoyennes.

Auparavant, le maire délégué de Sabalibougou, Lamine Koné, le président de la jeunesse Hamadoun Koné, tout en saluant la réhabilitation des routes n’ont pas manqué de soumettre d’autres doléances. C’est dans ce cadre que Hamadoun Koné a attiré l’attention des maires sur l’état délabré du centre de Santé de la localité et le manque d’école.

Cette cérémonie s’est déroulée le samedi 24 octobre devant l’esplanade du centre secondaire d’Etat civil de Sabalibougou. C’était en présence des bénéficiaires qui n’ont pas manqué d’exprimer de leur joie et leur satisfaction.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

